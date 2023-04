En muletas y con una bota: así se fue Lisandro Martínez del estadio del Manchester United

Habló el DT del Manchester United

Esta mañana Erik Ten Hag brindó una conferencia de prensa y, consultado por el diagnóstico definitivo de la lesión de Lisandro, expresó: “No, lo siento, no tengo más información. No han pasado ni 24 horas desde el partido del Sevilla, así que no tengo un diagnóstico completo y no puedo decir la gravedad en este momento”.

“Cuando tenga noticias las daremos directamente. Pero esperemos al médico, sus valoraciones y el diagnóstico completo”, apuntó.

Lisandro Martínez se lesionó en el partido que jugó con el Manchester United ante Sevilla por la Europa League.

El posteo de Marcos Acuña tras la lesión de Lisandro Martínez