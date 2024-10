El Zonda y una reapertura histórica: rally, tres semanas inéditas y un expiloto del Dakar como mentor

Lejos del volante, pero no de los fierros en sí, el expiloto trabaja en el evento que le volverá a dar vida al histórico autódromo sanjuanino que está ubicado en la Qubrada Rugiente. El regreso de la actividad será con un Rally Show, emulando a una popular competencia que se corre en la ciudad italiana de Monza. Eso ocurrirá del 8 al 10 de noviembre, que además coincidirá con la última fecha del Sanjuanino Estilo Rally y la primera del Rally Tracción Simple, y se correrá por el popular trazado por donde pasaron grandes figuras del automovilismo nacional e incluirá además los accesos de tierra.

"No estaban en nuestros planes hacer algo que tenga que ver con este lugar, que es un emblema del automovilismo nacional. Pero por un pedido de la Secretaría de Deportes fue que lo vinimos a ver para hacer el vivac de la última fecha del CANAV. Pero nos dimos cuenta que no estaban las condiciones para ese evento. Luego, viendo y pensando y haciendo memoria en qué se hace en otros puntos del mundo, nos acordamos de un evento que se hace en Italia, en Monza, en el Autódromo de Monza. Y ahí fue que se nos ocurrió utilizar este lugar, que es un escenario único para el automovilismo, como algo diferente ya que no está habilitado ni autorizado para competencias de pista", comentó de antemano Sisterna.

Si bien en un principio empezaron a proyectar sobre la competencia de rally, después se fueron anexando otras competencias para finalmente soñar con un mes de octubre completo de rugidos en El Zonda. Y así sumó el Zonda Endurance para el 15, 16 y 17 de noviembre. Se trata de una prueba de regularidad que consiste en realizar un recorrido en un tiempo lo más cercano posible al establecido por los organizadores. En esta categoría participarán autos clásicos, antiguos y sport.

Para el cierre aterrizará el South American Rally Race Series, una competencia de rally raid que se desarrollará del 20 al 24 de noviembre. Promete ser broche de oro para el "mes de la velocidad".

"Es un gran desafío. Sabemos que no va a ser fácil porque hay que hacer un circuito de rally donde de larga de a un solo auto. Y eso tiene que ver con hacerlo más lento al lugar, porque no va a ser por supuesto tan rápido como es para la pista. En este nuevo circuito va a haber chicanas, van a haber calles secundarias, vías de escape; se va a ocupar todo", expresó Juan Pablo.

No hay referencias de que se haya hecho algo igual o similar antes en El Zonda, por eso también les resulta todo un reto como organización. Como el autódromo de Monza, donde corrió hace unas semanas Franco Colapinto con la Fórmula 1, es mucho más extenso respecto al circuito sanjuanino, la idea es explotar absolutamente todos los espacios del enorme predio: "Tenemos el viejo kartódromo y lugares de calles secundarias donde antes se utilizaba para el público, que ahora también se va a utilizar para la carrera".

Lo que no faltará es la acústica única que regala el lugar, tampoco el espectáculo sobre ruedas. "Cuando viene a probar un solo auto, igual retumba por todos lados y es muy fuerte. Vamos a tener, no largando todos juntos, pero sí vamos a tener en algún momento unos 5 o 6 autos en el mismo tiempo girando en el autódromo, o sea que va a haber mucho ruido. No interesa igual la especialidad, la gente extraña El Zonda. Pero puedo asegurar que lo que se viene es algo diferente, porque vamos a ver autos de costado, derrapando y levantando tierra. Vamos a ver UTV, JEEP y otros autos de rally. Va a ser un espectáculo muy bueno", agregó el organizador.

Los espectadores tendrán zonas habilitadas para poder disfrutar de todas las carreras. Con la entrada general se van a poder ubicar al pie de la montaña, ya que el circuito va a abarcar hasta el "rulo", y desde allí se podrá no sólo observar la competencia, sino también comer un tradicional asadito. En la zona de boxes se va a centralizar todo el show, donde habrá escenario, patio de comidas y diferentes vehículos en exposición.

Desde 2019, El Zonda no recibe una categoría del automovilismo argentino. Es la primera vez que pasa tan tiempo sin actividad oficial, aunque sí en ese transcurso de tiempo albergó carreras de ciclismo y las famosas "picadas legales".

De navegante a dirigente e impulsor del rally en el país

Heredando la pasión por los autos y la solvencia dirigencial de su papá Lino, Juan Pablo Sisterna es hoy el artífice de las grandes carreras de rally que se disputan en Argentina. Dio impulso al al Campeonato Argentino de Navegación Rally Raid (CANAV) que convocó más de un centenar de vehículos y, en paralelo, creó el South American Rally Race (SARR) como carrera internacional con cinco ediciones cumplidas en el último lustro. Esto, según contó en una entrevista a Página 12, abrió las puertas de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera).

Hoy preside la Asociación Argentina de Rally Raid y está detrás del inédito evento que tendrá lugar en pocos días en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello. "Antes de correr el Dakar ya habíamos tenido experiencia organizando el campeonato provincial de rally en San Juan, también corriendo, y después de haber corrido el Dakar (fue navegante de su papá en 2011 y 2012, y después de Juan Manuel Silva en 2015) me empezó a interesar la idea de hacer algo parecido a lo que viví. Y bueno, fue así como nos metimos de cabeza en la organización. Somos una asociación y una empresa, porque somos un grupo grande, que lo transformamos en un medio de vida", expresó Juan Pablo.