El video de Messi que desilusionó a los hinchas de River

La llegada de Luis Suárez es, sin duda, la prioridad de River en este mercado de pases. La falta de gol, la partida de Julián Álvarez al Manchester City y el deseo de Marcelo Gallardo, dirigen las miradas hacia el uruguayo. Las dos condiciones, para su arribo a River, se destrabarían esta semana. El partido contra Vélez Sarfield por la Copa Libertadores, tomó aún mayor trascendencia, después que se filtrará que Suárez quiere asegurarse el pase a cuartos de final para sumar minutos. Mientras tanto, la partida de Robert Lewandowski al Barcelona, otra de las condiciones que truncan la venta y no hay video que muestre sus avances.

Mientras los hinchas Millonarios especulaban que el ex Atlético de Madrid y Liverpool estaba en el avión privado de Messi con destino a Buenos Aires, el posteo del mejor jugador del mundo, confirmó que la llegada de Luis Suárez no va a ser ni hoy ni mañana. Además, Gallardo habló sobre su llegada:"Está transitando un momento de recuperación por una limpieza en su rodilla, asi que por más que lo tuviésemos hoy, no podría jugar, nuestra espera es acorde a los tiempos de él. Ha demostrado buena predisposición y entusiasmo, pero, será una decisión propia suya cuando esté apto".