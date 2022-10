El TCR llega por primera vez al Circuito El Villicum

Los autos son muy parecidos a los de calle y el reglamento establece que deben ser del Segmento C, por lo tanto el parque está conformado con unidades como Honda Civic, Hyundai i30, Peugeot 308, Renault Megane, Toyota Corolla y otros que en Argentina no son tan comunes pero sí en Uruguay o Brasil, como el Lynk & Co o el Alfa Romeo Giulietta.

En la última fecha disputada en el Autódromo de Buenos Aires, en las dos finales del día domingo 18 de septiembre los que largaron en la pole se llevaron la carrera de punta a punta. Jorge Barrio vio primero la bandera a cuadros en la primera carrera del día y así consiguió su primera victoria en el mundo del Toyota Corolla en el concepto de TCR.

El TCR está acompañado por el Superbike Argentino, el cual disputara su 5° fecha en el circuito albardonero. El Superbike Argentino viajará a San Juan para llevar a cabo su quinta fecha de la temporada 2022, el motociclismo nacional visitará el circuito de Villicum con más de cien protagonistas inscriptos. El evento tendrá tres días de duración y el fin de semana comenzará el viernes.

Fuente: Sí San Juan