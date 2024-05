El sugestivo posteo de Paulo Dybala tras quedar afuera de la lista de la selección argentina

Sin embargo, la ausencia que más llamó la atención y sorprendió a los fanáticos fue la de Paulo Dybala, quien pese a estar recuperado de su lesión no fue incluido en la nómina. El volante de la Roma fue suplente en el triunfo ante el Genoa (1-0) e ingresó cuando restaban 27 minutos para el final, pero en el cierre tuvo que salir -ingresó Kristensen- y el club no informó si fue a causa de una lesión. Pese a ello, el periodista Gastón Edul, precisó: “La ausencia de Paulo Dybala no es por cuestiones físicas. No está lesionado. Es una decisión futbolística”.

image.png

Ángel Di María, Valentín Carboni, Lionel Messi, Ángel Correa, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez son los delanteros que Scaloni escogió para esta fecha FIFA. A raíz de esta ausencia del cordobés, infinidad de rumores corrieron en torno a su figura. Esto se vio alimentado por el posteo de La Joya en sus redes sociales, donde en Instagram cuenta con casi 60 millones de seguidores.

Paulo Dybala compartió tres stories, pero una fue la que se robó toda la atención y tiene que ver con una foto en la que muestra sus tres trofeos personal logrados en la Roma. Jugador del mes en la Serie A en noviembre 2023, en febrero y abril de 2024. Dado que el Calcio aún no finalizó, ya que este fin de semana se disputará la última jornada, varios usuarios manifestaron que no se trató de un balance por el fin de temporada, sino más bien en un mensaje encriptado para Lionel Scaloni por prescindir de sus servicios.

image.png

Aunque actualmente no se encuentra lesionado, Dybala sí sufrió por algunos problemas físicos que le impidieron jugar con normalidad. Pese a ello, sus números en la temporada fueron realmente para destacar. En total, el cordobés disputó 38 encuentros en la temporada, donde marcó 16 goles y brindó 10 asistencias. Fue uno de los futbolistas que más remates tuvo por partido para su equipo, además de que las estadísticas marcan que tuvo el 85% de pases precisos.

Estas lesiones musculares lo persiguieron a Dybala, incluso lo dejaron afuera de la anterior citación de Scaloni en marzo, cuando sufrió “una molestia aductor de su pierna derecha”. Sin ir más lejos, este domingo se dio una situación particular. El atacante fue suplente en la victoria de la Roma 1-0 ante el Genoa por la anteúltima fecha de la Serie A de Italia. El técnico Daniele de Rossi decidió su ingreso por Lorenzo Pellegrini a los 62 minutos de acción, pero luego dejó el campo a los 91. Es una pieza clave de la Loba, que está en la sexta colocación, obteniendo una plaza para la próxima Europa League.

Paulo siempre fue una debilidad de Scaloni, incluso lo mencionó como una de las caras de la renovación cuando asumió como orientador interino, después del fracaso en Rusia 2018. No estuvo en la Copa América 2021, pero sí en la épica del Mundial. Habrá que seguir de cerca su evolución y lo que muestren sus compañeros en los amistosos para dilucidar si contará con chances de reingresar en el grupo que soñará con el bicampeonato continental.

Además de Dybala, los otros campeones del mundo ausentes de la lista son: Thiago Almada, Juan Foyth y Papu Gómez (cumple una sanción por doping). Los otros que se perdieron esta convocatoria son Marcos Senesi, Lucas Ocampos, Nehuen Pérez y Joaquín Correa.

Es importante recordar que Argentina es cabeza de serie del Grupo A y el jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Canadá, que le ganó el repechaje a Trinidad y Tobago. El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos imponentes del deporte estadounidense como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras ganar por penales. El último duelo de la fase de grupos para la Selección será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

¿Cómo seguirá el cronograma de los campeones del mundo en caso de avanzar de ronda? Para su futura planificación, ya se sabe que de terminar en el primer o segundo puesto del grupo, Argentina jugará el jueves 4 o viernes 5 de julio en Texas: será en los estadios de Arlington o Houston. Si el conjunto de Messi y compañía sigue en carrera y accede a las instancias decisivas, ya conoce su sede de semifinales: jugará una vez más en el MetLife de New Jersey (9 o 10 de julio). Por último, la final de la Copa América se jugará el 14 en Miami. En caso de caer en semifinales, el duelo por el tercer puesto será el día anterior (sábado 13) en Charlotte, un estadio imponente en la costa Este.

Entre los datos salientes del sorteo, hay que remarcar que como Argentina es A1 y Brasil D1 en el bombo de los cabezas de serie, solo se podrán encontrar en una hipotética definición por el título. Es decir que podría haber una reedición del clásico sudamericano en la final como sucedió hace casi tres años en lo que fue el recordado 1-0 de Ángel Di María que le dio la consagración al seleccionado celeste y blanco.

La lista de convocados para los amistosos previos a la Copa América

Franco Armani - River Plate (Argentina)

Gerónimo Rulli - Ajax (Países Bajos)

Emiliano Martínez - Aston Villa (Inglaterra)

Gonzalo Montiel - Nottingham (Inglaterra)

Leonardo Balerdi - Marsella (Francia)

Germán Pezzella - Betis (España)

Nicolás Otamendi - Benfica (Portugal)

Cristian Romero - Tottenham (Inglaterra)

Nicolás Tagliafico - Lyon (Francia)

Lucas Martínez Quarta - Fiorentina (Italia)

Lisandro Martínez - Manchester United (Inglaterra)

Nahuel Molina Lucero - Atlético Madrid (España)

Marcos Acuña - Sevilla (España)

Valentín Barco - Brighton (Inglaterra)

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen (Alemania)

Rodrigo De Paul - Atlético de Madrid (España)

Leandro Paredes - Roma (Italia)

Alexis Mac Allister - Liverpool (Inglaterra)

Enzo Fernández - Chelsea (Inglaterra)

Giovani Lo Celso - Tottenham (Inglaterra)

Guido Rodríguez Betis (España)

Valentín Carboni - Monza (Italia)

Lionel Messi - Inter Miami (EEUU)

Nicolás González - Fiorentina (Italia)

Alejandro Garnacho - Manchester United (Inglaterra)

Ángel Di María - Benfica (Portugal)

Julián Álvarez - Manchester City (Inglaterra)

Lautaro Martínez - Inter de Milán (Italia)

Ángel Correa - Atlético de Madrid (España)