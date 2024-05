¿Por qué Paulo Dybala se quedó afuera de la lista para los amistosos de la Selección Argentina?

El domingo 9 de junio, la Albiceleste jugará ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 su rival será Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field. ¿Que la Joya no esté en esta nómina implica que ya no cuenta para el certamen continental? Desde el predio de Ezeiza aseguran que no. Que el ex Instituto no está descartado para la Copa América porque está en la prelista de 43 que Scaloni entregó en la Conmebol. Y el último plazo para entregar la citación definitiva es el 12 de junio, es decir, entre amistoso y amistoso.