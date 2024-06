El squash, el deporte de raqueta que nació en una cárcel y quiere revolucionar San Juan

"Gabriel me buscó y me habló de este proyecto; yo soy uno de los pioneros del squash en Mendoza, lo desarrollé y viví en todas las etapas, como jugador, como entrenador, como dueño de clubes, como empresario y dirigente. Y a San Juan en principio venía por un tiempo, pero por el squash me terminé quedando a vivir, también porque me cautivó la provincia", expresó Fernández Riestra.

9728112c-b628-420a-a00e-28d56f9cae90.jfif

¿Cómo se juega al squash?

Es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores. Se juega bajo techo y con una pelota pequeña de goma. A la hora del juego, ambos deportistas se turnan para el golpeo de la pelota con su raqueta, en una dirección hacia la pared frontal y siempre por encima de la banda metálica que suele ser de color rojo.

La pelota debe ser golpeada antes de que llegue a rebotar dos veces en el suelo. Los jugadores pueden hacer uso de las paredes laterales y trasera. El jugador que cometa un fallo en la devolución es el que pierde el punto.

Generalmente, se disputan 5 sets a 11 puntos cada uno. El primer jugador que gane 3 sets es el vencedor del partido.

cbff88b3-a77a-4b5a-9e28-92ea6952475b.jfif

Gustavo de Luca es uno de los jugadores referentes en San Juan y contó a este medio que el squash es uno de los deportes más saludables, razón por el que el número de adeptos va aumentando con el correr de los años. "Y acá llegan por el boca en boca, que es lo que ha traído mucho público. Al principio uno tiene temor de arrancar, pero está buenísimo, es un deporte que va creciendo año tras año. Es un deporte que muy adictivo, desgastante y adrenalínico", apuntó el deportista.

El squash nació en las cárceles de Londres del siglo XVIII, época en la que los reclusos jugaban con pelotas golpeándolas contra las paredes, y luego fue adoptado y practicado en el Harrow School. Está confirmado como nuevo deporte para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Más del squash en San Juan