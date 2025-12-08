El sanjuanino Pérez festejó el pase de Estudiantes a la final del Clausura

Estudiantes de La Plata avanzó a la final del Torneo Clausura y, además del triunfo, hubo celebración con acento sanjuanino. Fabricio Pérez, volante formado en la cantera de Trinidad, integró la convocatoria y acompañó desde el banco de suplentes la victoria que clasificó al Pincha a la definición del torneo, donde enfrentará a Racing.

Recambio Incertidumbre total en Boca: el futuro de Úbeda pende de un hilo y Riquelme tiene la última palabra

Aunque no sumó minutos en esta instancia, Pérez viene alternando la suplencia a lo largo del año bajo la conducción técnica de Eduardo Domínguez. El mediocampista cumplió años este fin de semana y terminó festejando doble: volvió a ser parte del plantel profesional y celebró el pase a la final.

Embed - Estudiantes de La Plata on Instagram: " " View this post on Instagram

El sanjuanino ya acumula experiencias destacadas en su joven carrera. Debutó en Primera División el 15 de septiembre de 2024, ingresando en los minutos finales del empate 1-1 ante Platense en el Estadio UNO. Ese mismo año integró el plantel que se consagró campeón del Trofeo de Campeones, tras la victoria 3-0 sobre Vélez en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Durante el 2025, Pérez continuó sumando rodaje y formó parte del equipo en competencias nacionales e internacionales, incluida la Copa Libertadores, tanto en el Apertura como en el Clausura.