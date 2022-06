El sanjuanino de los ascensos y fanático de San Martín: Fabricio Cabañas y un logro en la Liga Argentina

El alero de 22 años pasó por varios equipos tanto de la provincia como de afuera para formarse y pegar el salto donde hoy se encuentra: "Empecé a los 4 o 5 años en Ausonia, a los 15 años me fui a Neuquén, volví a San Juan a los 17 y estuve 5 años en Jáchal (BC) y hace dos meses que estoy en Pico".

En tan solo 10 meses Fabricio logró conquistar dos importantes ascensos, uno con Jáchal el 16 de agosto del 2021 y ahora otro con Pico de La Pampa. Jugador especial o el pibe de los ascensos: "Todavía no caigo, soy una persona tranquila, no soy consciente de esas cosas, haya ganado algo o no voy a seguir siendo la misma persona porque es la forma en la que me criaron mis viejos".

El jugador ex Jáchal Básquet Club afirmó que todo su entorno tiene una pasión única con este deporte e incluso hasta su abuela es fanática: "Todos siempre han apoyado y eso es muy valorado". El alero desde que conoció la naranja supo que eso era lo suyo e iba a seguir ligado como sea y sacrificando varias cosas hasta poder lograr sus sueños.

Además de su amor por el básquet, Fabri contó que es fanático de San Martín: "Me gusta mucho ir a la cancha a alentar al Verdinegro, me siento muy representado porque es mi ciudad y está cerca de mi casa". Asimismo, entre risas se animó a contar que hasta en su adolescencia jugó en las inferiores: "Estuve dos meses y después dije no, no voy más. Es una edad en la que no sabes que hacer pero la verdad que la pasé muy bien, pero me quedé con básquet".

EL PARTIDO SOÑADO DE FABRICIO CABAÑAS

Mágico o tocado con una varita. El sanjuanino Fabricio Cabañas logró su segundo ascenso en menos de un año al vestir la camiseta de Pico de La Pampa e imponerse en una final ajustadísima 73 a 71 frente a Provincial de Rosario. A estadio lleno y teniendo a todas esas estrellas dentro del campo, el deportista local salió a jugar una final más, como la que había conseguido con Jáchal Básquetbol Club un 16 de agosto del 2021.

El jueves por la noche fue ideal para el alero Fabricio, el basquetbolista se había sumado como refuerzo y en una campaña, consiguió lo que se propuso. Pico de La Pampa se hizo fuerte de local y lo demostró también con los resultados, ya que hacían 10 fechas que no perdían. Poderío máximo y ascenso.

Por segunda vez en menos de un año, el sanjuanino consiguió un segundo ascenso. El primero con la camiseta de Jáchal BC en el Papa Francisco. Esa noche el “Expreso del Norte” logró el primer título en Torneo Federal para un team sanjuanino al coronarse campeón del TFB, Torneo Federal de Básquetbol, derrotando en el cuadrangular final en forma sucesiva a Zárate Basket por 84 a 79, a Comunicaciones por 88 a 86 en tiempo suplementario y esta noche a Pergamino Basket por 87 a 86 y lograr el ascenso para llegar a jugar en la Liga Argentina.

En 10 meses más y teniendo un traspaso a Pico Football Club, Cañabas se rehízo de ese currículum que traía y mostró que podía conseguir un segundo ascenso y así lo hizo. Partidazo ante Provincial de Rosario, dos puntos de diferencia y un grito de ascenso, uno más para el sanjuanino.