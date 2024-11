El sanjuanino Franco Oro, en el Top 5 del ultra trail de España

Preparación Con un sanjuanino, Echeverri y Mastantuono, la Selección Sub 20 viajó a Bolivia para disputar dos amistosos

“Fue una experiencia muy particular para mí porque tuve algunos inconvenientes para llegar a la línea de largada, pero –felizmente- los pude superar y terminar quinto en la genera. Contento porque terminé a media hora del primero y me hace pensar que si no hubiera tenido todos esos problemas que viví, podría haber estado más cerca.

Fue una carrera muy importante, pasando por quince pueblos, que son los que componen todos los municipios del Valle del Genal, en Málaga”.

Clasificación general

1° José Garrido

2° Alfonso Sánchez

3° Víctor Pimentel

4° Juan Vidal

5° Franco Oro

Clasificación Senior

1° Juan Vidal – 16h18m48s

2° Franco Oro – 16h20m50s

3° Álvaro Megía – 16h47m50s