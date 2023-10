El sacrificio y la motivación del sanjuanino que juega en la Reserva de San Lorenzo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCxq5hWnOoc-%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=92fc2b14-838b-41e0-84c6-1794ccaa329b&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu View this post on Instagram A post shared by San Lorenzo de Almagro (@sanlorenzo)

Agus pasó por Entretiempo y relató cómo fue perseguir su sueño y no abandonar estando a varios kilómetros de casa.

"Cuando llegué a San Lorenzo se me hizo muy complicado. Vivir en la pensión no me gustaba, no podíamos salir a la calle y estábamos todos los días del club al colegio. Llegó un punto que me cansó, extrañaba mi casa, lo que nos pasa a la mayoría, después ya me pude venir a vivir a la casa de mi representante y me acomodé, así me pude despejar un poco", aseguró el futbolista que tiene a Leandro "Pipi" Romagnoli como su técnico en Reserva.

Desde el 2020, el futbolista sanjuanino integra las categorías menores del Ciclón. Siempre destacándose, hizo prácticamente un trabajo de hormiga hasta cumplir ahora uno de sus grandes sueños en el fútbol. En julio pasado, el volante ofensivo hizo su estreno oficial en el torneo Proyección de Reserva, en la victoria frente a Tigre.

Ladstatter le envió un mensaje motivacional a todos esos chicos que se encuentran luchando por sus sueños lejos de casa: "Que tengan perseverancia, si hacemos las cosas bien, todo, tarde o temprano va a llegar. No bajen los brazos, a pesar de todas las malas cosas que por ahí pasan y que no se ven. Hay que sufrir para que llegue lo lindo, pero llega y es una caricia para nosotros que dejamos todo día a día. Que se queden tranquilos".