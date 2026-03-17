El rugby del Jockey Club, desde adentro: cómo se forman jugadores y personas a través de la guinda

Las camisetas verdes y azules invaden la segunda cancha del enorme predio de calle República del Líbano . Las risas se mezclan con las indicaciones de los profes y las pelotas ovaladas se mueven de un lado a otro. En el Jockey Club , el rugby infantil late fuerte. No se trata de un simple entrenamiento, sino de una construcción diaria de valores, hábitos y sueños. Tiempo de San Juan estuvo presente en una de las prácticas y pudo ver desde adentro cómo se forman no solo futuros jugadores, sino también personas.

Hoy, el club reúne entre 60 y 70 chicos en las divisiones que van desde M6 hasta M12, con la intención clara de seguir creciendo. El objetivo es ambicioso y así lo hacen saber quienes encabezan a pulmón esta escuelita: el anhelo, sin dudas, es duplicar la cantidad de niños y llenar las tres canchas de pequeños rugbiers. Pero el camino, aseguran, es paso a paso.

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En ese proceso, la base física y motriz es clave. Gabriela Vega, preparadora física de la M10, lo explica con claridad: “Con los chicos básicamente vamos viendo en qué condiciones vienen y le ponemos énfasis en la parte de las capacidades básicas, como saltar y correr. Todo se va adaptando de acuerdo a la edad del chico”.

El trabajo no es improvisado. Todo está pensado para cada etapa del desarrollo. “Es superamplia. Se trabaja de todo, desde la parte de potencia, fuerza, la parte coordinativa. Es muy importante trabajar en la base”, agrega. En los más chicos, la estructura de entrenamiento combina media hora de preparación física con otra hora dedicada a la guinda, lo técnico y lo táctico.

Vega también pone el foco en el largo plazo: “Yo soy más partidaria de que quizás a partir de los 12 o 13 años ya se puede trabajar tranquilamente lo que es la parte de fuerza, o por lo menos trabajarle al chico la técnica para que no llegue tan perdido cuando esté en una categoría juvenil”. En el rugby, además, cada puesto tiene sus particularidades: “Tiene sus cosas el rugby, tiene algunas posiciones y características morfológicas en cuanto a la contextura física”.

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Pero el rugby infantil no se explica solo desde lo físico. Fabián Villegas, coordinador de las inferiores, hace hincapié en una barrera que todavía cuesta derribar: el desconocimiento. “Hablan de rugby como que es un deporte agresivo y la verdad es que es un deporte de contacto, no agresivo”, aclara. Y remarca como punto clave que, en las categorías infantiles, el contacto es progresivo y controlado. “En M5 a M7 trabajamos el contacto con el suelo y con el compañero, porque el niño al principio tiene miedo. Se lo acompaña para que lo vaya perdiendo”, explica. Recién a partir de M8 empieza a incorporarse el contacto de forma gradual.

Además, destaca que se trata de una disciplina accesible: “Es una de las más accesibles en tema cuotas y fichaje. Diría que es más accesible que el hockey sobre césped”. Sin embargo, insiste en que la falta de conocimiento sigue siendo el principal obstáculo para que más familias se acerquen.

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Puertas adentro, el crecimiento del club también se refleja en infraestructura: nuevas canchas, riego por aspersión, bancos de suplentes, vestuarios y un salón de usos múltiples. “No son pasos agigantados, pero sí constantes”, resume Villegas. Y agrega un dato que no siempre se ve y tiene que ver con el mantenimiento de las canchas, que puede sostenerse gracias a las cuotas que se pagan también en enero y febrero, cuando no hay actividad.

Es que el proyecto también se sostiene en la comunidad. Desde los entrenadores, muchos exrugbiers como Mario Quiroga y Pedro Dubos, hasta los managers -en su mayoría papás y mamás de los chicos-, forman una red que va mucho más allá del deporte. “Generamos un sentido de pertenencia. Esto es una familia”, remarcan.

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Juan Guerrero, jugador y entrenador de la M12, lo vive desde adentro y lo transmite con convicción: “La disciplina que generás, el saber controlarse, el compañerismo, la toma de decisiones... todo eso sirve dentro y fuera de la cancha”.

Y hay un ritual que resume el espíritu del rugby: el tercer tiempo. “Eso te abre la puerta a tener muchos amigos. Dentro de la cancha somos rivales, pero fuera somos todos amigos. Te juntás, comés una hamburguesa, tomás una gaseosa y listo, nos vemos el próximo fin de semana”, cuenta Guerrero.

Para sumarse: Los chicos de M8 a M12 practican los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30, mientras que las categorías más chicas -M5, M6 y M7- entrenan los miércoles y viernes de 19 a 20. Quienes quieran incorporarse pueden acercarse directamente en esos días y horarios al club para sumarse a las actividades.

En el Jockey Club, la guinda no solo marca tries, sino que también educa. Entre pases, caídas y risas, el rugby infantil se consolida como una escuela de vida en el club de Rivadavia. Una donde cada entrenamiento deja algo más que cansancio: deja valores que perduran.