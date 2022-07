El refugio bohemio que transformará vidas: el caso de Lautaro, un salteño prometedor

Son 16 los jugadores que podrán hospedarse en la pensión bohemia. El primero será Lautaro, un joven que vino a Peñarol a préstamo desde el Club Atlético San Martín y actualmente conforma el plantel de la Local. El volante vive en un departamentito de Concepción, por el que paga 20.000 pesos mensuales y costeo gracias a sus labores como entrenador de algunas categorías inferiores del club sanjuanino. Ahora, con el "parador" ya inaugurado, se mudará en los próximos días transformándose en un "alivio económico" para él.

Conocé la pensión de Peñarol para albergar jugadores de afuera

"Apenas instalen la heladera, esté todo en orden, ya me vendré a vivir acá. Pagaba 20 mil pesos de alquiler y el precio subía cada seis meses. Peñarol es una familia, te ayuda, y saben que vengo de afuera y que en lo económico me cuesta un poco más. También me ayudan con mercadería, plata; es una gran ayuda", comentó el joven.

A Lautaro ya le ha tocado vivir en pensiones y sabe perfectamente de qué se trata. El joven, que se inició en Gimnasia y Tiro de Salta, pasó por All Boys y Colón de Santa Fe: "En ambos clubes me ofrecieron pensión, que venía incluida la comida, y eso me ayudó demasiado. Tenía un lugar donde vivir, eso era fantástico. Para un futbolista del interior siempre es muy difícil por los costos, porque estas lejos de la familia, porque no todos llegan. A veces hay chicos que tienen muchas condiciones y no les ofrecen pensión y eso complica a la familia".

Para Lautaro es clave que el interior se pueda alinear con los clubes de Buenos Aires. "Contar con una pensión es un paso muy grande. En el caso de Peñarol, poder albergar a los chicos de afuera va a hacerlo crecer futbolísticamente. Hay muchos jugadores de afuera que no podían venir por lo económico y que San Juan cuente con una pensión es importante. Me pone contento porque van a venir más pibes", comentó el juvenil.