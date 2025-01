El "Pulpito" ya puso primera en Concepción: "Estoy feliz de estar acá, ya es mi casa"

"Yo estaba tranquilo. Tanto el club como yo queríamos continuar. Así que contento y tranquilo; estoy muy feliz de estar acá, que ya es mi casa, así lo siento. Me encanta estar acá, en la provincia", expresó.

Después de unas intensas vacaciones en familia, el jugador está enfocado en la puesta a punto de cara al primer compromiso de Primera, que será el viernes 24 de enero ante Atlético Tucumán: "Queremos prepararnos de la mejor manera. Es un torneo nuevo y las exigencias son mayores. Así que hay que estar preparado. Trataremos de estar a la altura. Cuando estaba por arreglar, le dije a la dirigencia que yo quería pelear lo más alto posible. Ahora nos prepararemos para lo que viene".

Para el jugar, encara una pretemporada especial. Aunque la conquista del ascenso aún se celebra, el foco ya está en lo que viene: un torneo de Primera que se perfila como todo un desafío. "A veces me cuesta creer lo que conseguimos, lo que logramos. Cada video que me aparece en las redes lo miro todo. Aún no vi el partido con Gimnasia, pero disfruto mucho de los mensajes de los hinchas", comentó el jugador. "De eso se trata, de disfrutar el día a día. Lo que logramos es algo increíble, pero no hay que conformarse. Ahora comienza un desafío mayor, escalar lo más alto y competir contra los grandes. Así que estoy contento y me estoy preparando de la mejor manera", agregó con optimismo.

Recalde ya puso el gancho

Aunque ya venía trabajando con el plantel, en las últimas horas, Luciano Recalde, defensor central de último paso por Banfield, firmó su vínculo con el Club y ya está a disposición en la pretemporada.