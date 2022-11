El polémico off side de Lautaro Martínez desde la mirada de expertos sanjuaninos

https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1595101776281305090 ERROR catastrófico del VAR en el gol anulado a Lautaro Martínez.



El VAR cogió al defensa equivocado olvidándose del lateral izquierdo.



Lautaro Martínez se encuentra en POSICION LEGAL.



Análisis al detalle de @_naxotellado trazando las tres líneas. pic.twitter.com/BzC8BSpgtI — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 22, 2022

Ante esto distintos árbitros expertos opinaron al respecto:

Fabian Vera

El árbitro sanjuanino que lleva en la profesión más de 25 años, brindó su opinión al respecto. “Con el sistema VAR es offside. De igual manera, está bien sancionado porque el codo, la mano, está bien. Lo que si, el asistente a ojo no lo ve pero la tecnología de ahora ayuda a esto”.

Fabian Vera.jpg

Emanuel Ejarque

Es otro de los sanjuaninos que destaca. Ya que arbitra a nivel nacional, dirigiendo en la Primera Nacional. “Se va parte del cuerpo fuera de juego. Es una parte licita, esto fue modificado en el reglamento anterior. Lo que no coincide es lo fino que fue”. Y reitera lo que resaltan sus colegas, “a ojo humano, está habilitado ”.

EMANUEL EJARQUE.jpg

Nicolas Nevada

Él también expresó su opinión, “pasa que al tener sensores, toda la tecnología, todo te marca todo. Pienso que reglamentariamente, no se encuentra todo el brazo fuera de juego. Si me preguntan a ojo eso está habilitado” .

Sebastian Preziosa

El árbitro que se desempeña hace más de 17 años, agregó que se trata de un fuera de juego. “Es una jugada muy fina. Algo que no puede visualizar el asistente pero el VAR, es el VAR. Te demuestra eso que no se ve”. Luego añadió, “Era mano y el brazo, el jugador no juega con esas extremidades para mi estaba habilitado”.