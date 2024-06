El "pinchazo" de Lionel Messi, la lesión que arrastra hace meses: mirá los momentos cuando sintió el dolor

A los 20 minutos del primer tiempo entre el partido de Argentina y Chile por Copa Argentina, Lionel Messi volvió a estar en la mira de todos. El “pinchazo” o molestia en su pierna derecha apareció y los fantasmas volvieron a su cabeza. Es una lesión que arrastra hace meses y no es la primera vez muestra estos signos de dolor.

Messi terminó jugando los 90 minutos contra Chile, pero el segundo tiempo no influyó en el juego tal como lo hizo en el PT. Aun así, el capitán no salió del match y no pedir el cambio “tranquilizó” a los hinchas.