El país se paraliza por el Superclásico: hora, TV y todo lo que tenés que saber

El fútbol argentino se detiene este domingo. Desde las 16 horas , Boca Juniors y River Plate se verán las caras en una nueva edición del Superclásico , que se jugará en la Bombonera , por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 . El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y ESPN Premium , con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Héctor Paletta a cargo del VAR.

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un gran momento futbolístico. Ganó tres de sus últimos cuatro partidos y lidera la Zona A con 23 puntos , una racha que lo ilusiona con asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 .

Este encuentro tiene un condimento especial: si Boca se queda con la victoria, se asegurará disputar el máximo certamen continental, algo que no logra desde 2023. En la previa, el técnico tiene casi todo definido y mantendría la base que le dio resultados en las últimas fechas.

Probable formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Cómo llega River

Del otro lado, Marcelo Gallardo atraviesa su momento más complejo desde su regreso al club. River perdió 7 de sus últimas 10 presentaciones, lo que generó malestar en los hinchas y puso al DT bajo la lupa. Aun así, la dirigencia le renovó la confianza y el contrato hasta diciembre de 2026.

El Millonario está 6º en la Zona B con 21 puntos y necesita sumar para no quedar relegado en la tabla anual, donde ocupa el tercer puesto, en zona de repechaje a la Libertadores. Una nueva caída podría complicar seriamente sus aspiraciones.

Probable formación de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

El dato: en los últimos diez enfrentamientos, el historial está parejo, pero con leve ventaja para River, que ganó cuatro veces, mientras que Boca se impuso en tres y hubo tres empates.