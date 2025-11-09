domingo 9 de noviembre 2025

Se juega en La Bombonera

El país se paraliza por el Superclásico: hora, TV y todo lo que tenés que saber

Boca recibe a River en una nueva edición del partido más esperado del fútbol argentino. El Xeneize, puntero y en alza, buscará sellar su boleto a la Libertadores, mientras que el Millo llega con Gallardo cuestionado y la obligación de reaccionar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
superclasico-2005870

El fútbol argentino se detiene este domingo. Desde las 16 horas, Boca Juniors y River Plate se verán las caras en una nueva edición del Superclásico, que se jugará en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y ESPN Premium, con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Héctor Paletta a cargo del VAR.

tremendo show de messi en la goleada de inter miami: doblete y asistencia numero 400
MLS

Tremendo show de Messi en la goleada de Inter Miami: doblete y asistencia número 400
colapinto acelera en interlagos y va por los primeros puntos del ano
Fórmula 1

Colapinto acelera en Interlagos y va por los primeros puntos del año

Cómo llega Boca al Superclásico

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un gran momento futbolístico. Ganó tres de sus últimos cuatro partidos y lidera la Zona A con 23 puntos, una racha que lo ilusiona con asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Este encuentro tiene un condimento especial: si Boca se queda con la victoria, se asegurará disputar el máximo certamen continental, algo que no logra desde 2023. En la previa, el técnico tiene casi todo definido y mantendría la base que le dio resultados en las últimas fechas.

Probable formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Cómo llega River

Del otro lado, Marcelo Gallardo atraviesa su momento más complejo desde su regreso al club. River perdió 7 de sus últimas 10 presentaciones, lo que generó malestar en los hinchas y puso al DT bajo la lupa. Aun así, la dirigencia le renovó la confianza y el contrato hasta diciembre de 2026.

El Millonario está 6º en la Zona B con 21 puntos y necesita sumar para no quedar relegado en la tabla anual, donde ocupa el tercer puesto, en zona de repechaje a la Libertadores. Una nueva caída podría complicar seriamente sus aspiraciones.

Probable formación de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

El dato: en los últimos diez enfrentamientos, el historial está parejo, pero con leve ventaja para River, que ganó cuatro veces, mientras que Boca se impuso en tres y hubo tres empates.

Gran actuación de Borgogno y gol salvador de Lecanda: el uno por uno de San Martín en el empate ante Lanús

La fuerte crítica de Miadosqui: "Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos"

Llega Boca vs River y los sanjuaninos aventuraron sus resultados para el Superclásico

Video: el espectacular recibimiento del hincha al plantel verdinegro

San Juan brilló en el Panamericano: título para el SEC en damas y subcampeonato para Hispano en varones

Final de infarto: San Martín resucitó en el final, se lo empató a Lanús y sueña con salvarse

Un partido de básquet sanjuanino terminó en una batalla campal

Regional Amateur: El Lechuzo volvió a empatar y Marquesado dio el golpe

Imagen archivo
Culebrón

Fue a la casa de su expareja en Chimbas y el actual novio le dio cinco tiros en sus glúteos

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate
Galería de fotos

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo
Tragedia en La Chimbera

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo

Antonio Canales y su hijo Emiliano, felices en la entrega de los premios Mercedario
Familia y radio

Los Canales: un 'perro rabioso' con los ojos llenos de orgullo y la admiración del heredero

Por Jorge Balmaceda Bucci
Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

El país se paraliza por el Superclásico: hora, TV y todo lo que tenés que saber
Se juega en La Bombonera

El país se paraliza por el Superclásico: hora, TV y todo lo que tenés que saber

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras
Infraganti

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras

Hidracaps, el innovador proyecto de estudiantes sanjuaninos que busca cambiar la forma de hidratarse sin usar plásticos
Apuesta escolar

"Hidracaps", el innovador proyecto de estudiantes sanjuaninos que busca cambiar la forma de hidratarse sin usar plásticos