El país se paraliza por el Superclásico: hora, TV y todo lo que tenés que saber

El fútbol argentino se detiene este domingo. Desde las 16 horas, Boca Juniors y River Plate se verán las caras en una nueva edición del Superclásico, que se jugará en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y ESPN Premium, con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Héctor Paletta a cargo del VAR.
Cómo llega Boca al Superclásico
El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un gran momento futbolístico. Ganó tres de sus últimos cuatro partidos y lidera la Zona A con 23 puntos, una racha que lo ilusiona con asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Este encuentro tiene un condimento especial: si Boca se queda con la victoria, se asegurará disputar el máximo certamen continental, algo que no logra desde 2023. En la previa, el técnico tiene casi todo definido y mantendría la base que le dio resultados en las últimas fechas.
Probable formación de Boca:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
DT: Claudio Úbeda.
Cómo llega River
Del otro lado, Marcelo Gallardo atraviesa su momento más complejo desde su regreso al club. River perdió 7 de sus últimas 10 presentaciones, lo que generó malestar en los hinchas y puso al DT bajo la lupa. Aun así, la dirigencia le renovó la confianza y el contrato hasta diciembre de 2026.
El Millonario está 6º en la Zona B con 21 puntos y necesita sumar para no quedar relegado en la tabla anual, donde ocupa el tercer puesto, en zona de repechaje a la Libertadores. Una nueva caída podría complicar seriamente sus aspiraciones.
Probable formación de River:
Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
DT: Marcelo Gallardo.
El dato: en los últimos diez enfrentamientos, el historial está parejo, pero con leve ventaja para River, que ganó cuatro veces, mientras que Boca se impuso en tres y hubo tres empates.