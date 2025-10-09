El mundo del fútbol lo despide: Boca abre La Bombonera para velar a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a sus 69 años rodeado de familiares y seres queridos en su hogar, será velado este jueves 9 de octubre en La Bombonera , recinto en el que dejó una huella y un legado eterno como entrenador de Boca.

Entre las 10 y las 22, tanto los fanáticos del Xeneize como el público en general podrán acercarse a Brandsen 805 (Hall Central) para darle el último adiós a una de las grandes leyendas -y personas más queridas- del fútbol argentino. Ya hay gente haciendo fila para ingresar. Además, el velatorio continuará el viernes en un breve lapso, entre las 10 y las 12.

El club, que comunicó la noticia de la muerte de su entrenador con un emotivo mensaje que conmovió a todos, rápidamente también informó el cese de todas las actividades deportivas y culturales y se puso a entera disposición de la familia de Russo.

Quienes se acerquen a Brandsen 805 este jueves para el velorio, ya sea hinchas de Boca, allegados o sencillamente quienes quieran honrar y acercar sus ofrendas al DT, tendrán prohibido "tomar fotos o filmar en el lugar para respetar la intimidad de su familia". El mundo del fútbol le da el último adiós a Russo , una gloria que se ganó el respeto eterno.

El comunicado de Boca sobre el velatorio de Russo

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805.

El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.

Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.

Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor".

Fuente: TyCSports