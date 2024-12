El más chico de los herederos de Lino, el primer sanjuanino en correr el Rally Dakar en Arabia Saudita

Desde que el Rally Dakar dejó Sudamérica en el 2020, ningún sanjuanino pudo seguir participando de la competencia más importante del mundo en rally raid. El último fue Alberto “Puchi” Ontiveros en Motos, en la edición 2019 en Lima, Perú, cerrando una etapa gloriosa de participación sanjuanina y argentina en esta importante competencia mundial, que disputó once ediciones (2009 al 2019) en suelo Sudamericano.

Lichi, como se lo nombra familiarmente, participó de varias ediciones del Dakar en Sudamérica pero como mecánico, acompañando a su padre, Lino, o a sus hermanos, Juan Pablo, Lino (h) y Federico, pero nunca lo hizo como participante. Es piloto y navegante en el Argentino de Rally raid y en las ediciones del SARR, South American Rally Race. Sus últimas participaciones están ligadas al Canav 2024, al Desafío Ruta 40 junto al chubutense Nazareno López con un Taurus T3 y en la reciente edición del SARR Series, que largó en San Juan y finalizó en Fiambalá. Allí navegó al piloto brasileño Maxwell Fernandes, logrando podio con un tercer puesto en la categoría T3,1 de UTV.

Justamente la noticia llegó el mes pasado, mientras corría el SARR Series: “La verdad que no fue planeado no fue nada pensado, en ningún momento del año y se dio justamente cuando estaba corriendo en el SARR Series y Lino en un control de paso me avisó que iba a correr el Dakar así de repentino fue” comentó Lisandro con respecto a cómo se enteró de su contratación, gestionada por su hermano.

Hijo menor del clan Sisterna, Lichi continuó diciendo: “voy a correr junto a Pau Navarro, un piloto español, joven, una de las promesas del futuro del Dakar. Vamos en la categoría Challenger, que es la T3, donde están los Taurus, los Can-Am, bueno, varios autos, así que bueno, muy competitivo”. En referencia a su partida de San Juan, ya que no resta mucho para la competencia y el año nuevo se recibe en la previa de cada Dakar: “Yo estoy partiendo en el 29 de diciembre a Buenos Aires, de Buenos Aires a Roma, y de Roma a Arabia, así que es un largo viaje, son prácticamente dos días de viaje, de vuelos, de escalas, así que estamos muy ansiosos, ya queda muy poco”.

Lisandro aún no ha tenido contacto con el piloto y lo conocerá en Arabia Saudita. En el Desafío Ruta 40 del pasado mes de Junio, conoció a Kevin, mánager del equipo BBR y fue el nexo para su contratación. Es su debut en el Dakar y sabe que es una gran oportunidad de continuar su carrera en el Rally Raid. Una vez llegados a medio oriente, el equipo realizará una serie de entrenamientos con los binomios completos, chequeará funcionamiento de los Taurus T3 y se afianzará el conocimiento entre piloto y navegante.

Junto a Pau Navarro ya tienen el dorsal #304 y figuran en la web oficial del Dakar con el Taurus T3 Max del equipo BBR, que cuenta con el auspicio de Red Bull en su programa de pilotos RB Junior. El español, a pesar de su corta edad, correrá su quinto Dakar. Previamente, había sido copiloto en un camión en 2021 y 2022. Como piloto debutó en el 2023 con un UTV de la categoría Side by Side (SSV), finalizando en el 9º lugar.

En la edición 2024, corrió con un Mini del equipo X-Raid , pero al largar la tercera etapa, tuvo un vuelco con consecuencias, ya que sufrió una fractura de escafoides y debió abandonar la competencia. Este año deja la categoría de autos o Ultimate y se suma a la Challenger integrada por prototipos todo terreno, confeccionados por preparadores especializados.

La edición 2025 del Rally Dakar, sexta incursión en Arabia Saudí, iniciará en competencia el 3 de enero con un prólogo. Previamente se realizarán las verificaciones técnicas y la rampa de lanzamiento. El sábado 4 de enero se disputará la primera etapa Bisha – Bisha de 500 kms y 412 de carrera. La competencia contará con un total de 12 etapas, finalizando el viernes 17 de enero.

FUENTE: Sí San Juan