El Manchester United decidió no prestar a Alejandro Garnacho para el Mundial Sub 20

Una estrella del futuro que se baja de la prelista de Javier Mascherano. Manchester United no tiene intenciones de prestar al argentino Alejandro Garnacho y no podrá ser parte del plantel que dispute el Mundial Sub20 con la Selección Argentina en mayo. Una de las excusas del equipo inglés, fue el 'no ser obligatoria'. A pesar de eso, la AFA apelará a la buena intención de los clubes para prestar futbolistas, pero los Diablos Rojos no sería uno de ellos.