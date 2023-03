El Kun habló tras el susto en stream por una arritmia: "No se preocupen, está todo bien"

"Hola, gente. Muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez así que ya está todo bien. Los médicos me dijeron que está todo bien y que no hay ningún problema. Así que quédense tranquilos que todavía sigo acá, ja", declaró el exfutbolista de Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona.