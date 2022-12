El Kun Agüero volverá a jugar al fútbol

El ex delantero de la Selección Argentina estuvo de manera online en el Draft y sorprendió a todos al revelar que el jugador número 12 de Kunisports será él . Agüero mostró la camiseta, que combina rosa y negro a bastones verticales, y estuvo muy metido en la elección del plantel junto al entrenador, Martín Posse , ex atacante de Vélez y Espanyol.

“Voy a decir el jugador número 12. El Kun Agüero”, manifestó, y despertó el aplauso de todos los presentes. “Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente”, sostuvo Agüero.

“Quiero acumular un poquito más de goles de los que tenía”, subrayó el Kun, quien adelantó que traerá a otras ex figuras del fútbol. “Elegimos sólo un delantero porque sabemos que podemos tener muy buenos delanteros como jugador 12. Quiero decirles a los chicos que van a compartir con jugadores muy top. No voy a decir quiénes son, pero les garantizo que vamos a dar mucha pelea”, enfatizó.

El equipo de Sergio Agüero en la Kings League

Entrenador: Martín Posse.

Arqueros: Víctor Cócera y Sergio Ródenas.

Defensores: Marcos Guerrero, Flavio Ruggeri, Nacho Jordá y Miquel Fernández.

Mediocampistas: Joan Inés, Carlos Torrentbó y Víctor Hidalgo.

Delantero: Lluc Riera

Jugador 11: Ferrán Corominas

Jugador 12: Kun Agüero

