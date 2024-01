El jubilado que parcha pelotas para que su hijo pueda cumplir su sueño 

Los sueños están para cumplirse, por más difícil y pedregoso que se ponga el camino. Este es el caso de Jeremías Tejada (14), una joven promesa de la natación sanjuanina. Su padre no le saca el pie al acelerador y hace changas para poder reunir todo el dinero posible y que hijo viaje a competir: "Me siento mal en no poder ayudarlo. No voy a bajar los brazos" , contó a Tiempo de San Juan .

"Me estoy pelando lo que más pueda en ayudarlo. Me siento mal en no poder hacerlo muchas veces, pero no vamos a bajar los brazos. Él (Jeremías) entiende que es difícil porque todo es caro", relató Gabriel, el padre del deportista.

Él me dice 'si no se llega papá, no importa'

Su familia organizó una colecta solidaria para que los sanjuaninos puedan ayudar a que la joven promesa de la natación pueda viajar a competir, conseguir los puntos que cada certamen otorga y así ir construyendo su sueño.

Jeremías también se siente identificado con José Meolans, el ex nadador argentino olímpico. Es categoría cadete y su objetivo más cercano es conquistar un Sudamericano. Todo un especialista en estilo mariposa y crol.

LA COLECTA QUE ARMÓ SU FAMILIA: ¿CÓMO AYUDARLO?