El Inter Miami presentó su nueva camiseta con Messi hablando inglés y el sanjuanino Freire presente

Inter Miami se renueva, y no sólo por su plantel. Las Garzas, que deberán afrontar la temporada con el mote de principales candidatos al título en la Major League Soccer producto de sus “Cuatro Fantásticos”, realizaron una atípica y lujosa presentación de su nueva camiseta suplente para este 2024 . La misma se realizó arriba de un impactante crucero, el cual fue bautizado por el capitán Lionel Messi, y hubo un show acuático. Todo, frente a los ojos del sanjuanino Nicolás Freire, que ayer firmó su contrato y será compañero de la Pulga.

En medio de su apretado calendario de amistosos previo a la competencia (empató sin goles ante El Salvador y cayó por 1-0 contra FC Dallas), los dirigidos por Gerardo Martino fueron la atracción principal para dar a conocer la segunda equipación del plantel de cara a una nueva temporada. Como ya es una costumbre, todos los flashes se quedaron con Lionel Messi, quien se animó a soltar una frase en inglés durante su discurso para bautizar como “Icon of the seas” a un imponente crucero. El mismo zarpará formalmente para su primera travesía este fin de semana (es el más largo del mundo, con 365 metros de eslora).

Esto se dio en el marco del reciente acuerdo entre la institución estadounidense y la empresa Royal Caribeen, que será el sponsor principal del club del estado de Florida en este 2024. “Antes que nada me gustaría agradecer a todo el grupo de Royal Caribeen por darme este privilegio”, comenzó su relato el campeón del mundo en Qatar 2022, vestido con una campera rosa de su actual equipo para mantener el misterio sobre el nuevo diseño de la remera alternativa. ”Es un gran honor para mí. Sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero. Así que, sin más, nombro a este barco ‘Icon of the seas’. Dios bendiga a todos los que naveguen en él”, concluyó el 10.

Tras los aplausos pertinentes por su anuncio, el capitán de la selección argentina colocó la pelota oficial de la MLS sobre el atril donde brindó su discurso, lo que activó el sistema para que una botella de champagne golpee el crucero para realizar el habitual bautizo. Durante el evento también se destacó la presencia de una banda musical en vivo, una comparsa de carnaval y un show acuático.

El itinerario del Inter Miami no se detiene y su próximo destino es Medio Oriente, donde disputará dos partidos en la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita. El 29 de enero jugará contra Al Hilal, actual líder indiscutido de la Saudí Pro League, en el Kingdom Arena Stadium. Solo unos días después, el 1 de febrero, se enfrentará al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, quien se encuentra lesionado.

El calendario prosigue el 4 del mismo mes en Asia, donde el Hong Kong Stadium será el escenario del próximo encuentro donde chocará contra un combinado de dicha región. La travesía no termina allí ya que el miércoles 7 el Vissel Kobe de Japón aguardará en Tokio. Después de este intensivo circuito internacional, Las Garzas disfrutarán de la comodidad de jugar en casa el 15 de febrero contra Newell’s Old Boys de Rosario en el DRV-PNK Stadium en Fort Lauderdale.

Vale destacar que el 21 se estrenará en la Major League Soccer frente al Real Salt Lake también con condición de local y el 25 volarán a Los Ángeles para chocar con el Galaxy por la segunda jornada antes de recibir el Clásico del Sol el 2 de marzo frente al Orlando City.

