El impactante mensaje de un ex San Martín: "Me sacaron las pocas ganas de salir adelante"

José Luis Gómez, ex jugador de San Martín

Luego de pasar por un difícil momento y de estar alejado de la actividad profesional producto de una anemia , el ex San Martín José Luis Gómez regresó a Racing , club del que surgió, para sumarse a la Reserva . A seis meses de haber llegado y de transformarse en una de las figuras del selectivo que dirige Juan Ramón Fleita, el lateral derecho publicó un sospechoso mensaje a sus redes sociales que generó un revuelo por un posible retiro.

"Hasta acá llegué. Mi cuerpo dice basta. Espero que sea la mejor decisión pero me sacaron las pocas ganas de salir adelante después de tantos goles duros que tuve. Simplemente gracias. El peor día de mi vida", escribió el lateral derecho en sus historias de Instagram, aunque luego lo borró. Los motivos de sus descontento pasan porque el jugador de 28 años quiere quedarse a pelear por un lugar en el primer equipo pero Fernando Gago no lo tendrá en cuenta y, pese a que no quería, los dirigentes negociaron un préstamo a Barracas Central.