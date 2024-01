El goleador de Alianza fue duro con los hinchas: "Destruyeron el sueño de sus jugadores"

Todo está fresco y hay mucho enojo en Santa Lucía. Ramón "Wanchope" Ávila, uno de los goleadores de Alianza en el Regional Amateur, usó las redes sociales para expresarse. Se refirió a los "supuestos hinchas" que les derrumbaron el sueño y habló sobre la posibilidad de retirarse después de lo que le tocó pasar: "Ya no me quedan ganas de jugar".

"Quizás ya no vuelva a jugar un partido tan importante como este, que lo estábamos esperando y que lo buscamos del año pasado con un objetivo claro. Hoy se nos derrumbó todo ese sueño. Ya no me quedan ganas de jugar a este hermoso deporte que amo tanto por culpa de unos cuantos que se hacen llamar hinchas. Sepan que hoy destruyeron el sueño de sus jugadores, que la mayoría son de las inferiores, toda la vida jugando para su club y en un partido histórico para ellos, nos robaron la ilusión y los dejaron sin ganas. Ya está lo que querían, espero que ahora estén felices", escribió el futbolista.

EL MENSAJE EN SUS REDES: