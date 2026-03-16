El futbolista de Trinidad suspendido por 18 meses apelará la sanción de la Liga Sanjuanina

El futbolista de Trinidad suspendido por 18 meses por agredir a un rival en el torneo local, Gustavo Naveda , apelará la sanción impuesta por el Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol . A través de un comunicado público, sus abogados cuestionaron la resolución disciplinaria y adelantaron que presentarán un recurso de reconsideración para que el caso vuelva a ser analizado.

Es oficial Dura sanción en el fútbol sanjuanino: suspendieron por un año y medio al jugador de Trinidad que golpeó a un rival

La sanción se conoció el pasado viernes, luego de que el organismo disciplinario evaluara los informes arbitrales sobre los incidentes ocurridos tras el partido entre Trinidad y López Peláez, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino. En ese encuentro, disputado en Santa Lucía, el local se impuso en el marcador y, tras el pitazo final, se registraron momentos de tensión y agresiones entre jugadores de ambos equipos.

En ese contexto, Naveda golpeó al futbolista rival, identificado como Erik Esterman, quien cayó inconsciente y debió ser asistido por personal médico. A raíz de ese hecho, el defensor recibió una suspensión ininterrumpida de un año y seis meses, encuadrada en el artículo 287 inciso 5° del Reglamento de Transgresiones y Penas, en concordancia con el artículo 237 inciso c). Además, el caso también derivó en una causa penal en la que Naveda se encuentra imputado.

Tras conocerse la sanción, los abogados Elio César Baigorri Pages y Jorge Enrique Guillen Giménez difundieron una aclaración pública en la que señalaron que el jugador ejerció su derecho de defensa dentro de las limitaciones propias del caso, debido a la investigación judicial en curso.

Según indicaron, durante el proceso disciplinario se presentaron pruebas relevantes, entre ellas videos y declaraciones que -afirman- evidencian inconsistencias entre los informes arbitrales y lo que realmente habría ocurrido durante los incidentes.

La defensa también cuestionó el fundamento de la sanción aplicada por el Tribunal, al considerar que se utilizó una norma prevista para hechos no contemplados expresamente en el reglamento, cuando la conducta que se le atribuye al jugador sí estaría tipificada de manera específica. “Cuando el reglamento prevé expresamente una conducta y fija una sanción determinada, corresponde aplicar esa sanción y no otra distinta”, señalaron los letrados en el comunicado.

Por ese motivo, Naveda presentará un recurso de reconsideración con el objetivo de que la resolución sea revisada y el caso analizado nuevamente conforme al reglamento vigente y a las pruebas aportadas por la defensa. Finalmente, los abogados manifestaron su confianza en que las instancias disciplinarias revisarán la situación con objetividad y dentro del marco reglamentario que rige el fútbol argentino.