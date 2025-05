El fútbol sanjuanino abre el telón con un choque del puntero

2.jpg Los festejos de Peñarol tras quedar punteros del Torneo Apertura

El otro encuentro que se dará en el arranque de la décima fecha estará protagonizado por 9 de Julio que recibe a Atenas. El local llega sentido tras una dura derrota por 3 a 0 frente a Unión, mientras que el visitante, viene de alzarse con una victoria en el clásico pocitano ante Aberastain.

El Mirasol se impuso por la mínima, en un enardecido marco en el Estadio Bicentenario, en el que se registraron incidentes con los espectadores en las tribunas y con los futbolistas dentro del campo de juego.

La fecha tendrá continuidad el sábado 3 de mayo con otros tres choques. Serán Colón vs Árbol Verde, López Peláez vs Sarmiento y Rivadavia vs Desamparados los mano a mano que tendrán lugar.

El domingo habrá cuarto partidos y serán los cruces de Villa Obrera vs Alianza, Juventud Zondina vs Unión, Aberastain vs San Lorenzo y Trinidad vs Carpintería los que cerrarán el capítulo.

La fecha completa