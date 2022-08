image.png

"Fuimos la primera camada de mujeres que participaron de un nacional" "Fuimos la primera camada de mujeres que participaron de un nacional"

Milagros afirmó que siempre todo lo que hacen es de a dos y más si se trata de handball: "Cuando es día de partido arrancamos viendo en que vamos y el ritual es irme más temprano a la casa de mi mamá donde está ella. Ponemos música, hablamos de la vida y nos vamos juntas. Hacemos de la pieza un vestuario".

"Estar con ella en esto es lo más lindo. Tenés con quien hablarlo, vivirlo, nos une todo y los viajes que hacemos con el equipo aún más" "Estar con ella en esto es lo más lindo. Tenés con quien hablarlo, vivirlo, nos une todo y los viajes que hacemos con el equipo aún más"

Comparten la misma pasión por esta disciplina pero diferentes profesiones. Milu, la más seria de las dos, es profesora de Educación Física y se desempeña como 'seño' de gimnasia en un jardín. Mientras que Guada, más suelta y sociable, está en su último año de Abogacía y trabaja en una Escribanía. Turnos diferentes, ropa de gala, pero la cita en el club de calle Rawson y Maipú. Sienten mucho sentido de pertenencia y con la 4 y la 9 salen a defender los colores de su vial cada vez que le toca pisar el rectángulo 40x20.

Una es extremo y la otra central. Sin duda, más allá de su parecido, Milu aclara que Guada es la que siempre hace goles y ella es la encargada del orden en defensa. En cuanto a su parecido, afirma que siempre las confunden y eso les causa gracia aunque ya se hayan acostumbrado: "Hace un tiempo mi hermana trabajaba en un kiosco del hiper y los parientes de mi pareja le hacían señas para saludarla, pero como no respondía al no saber después me decían que no los había saludado. Todo el tiempo nos confunden", contó entre risas una de las mellis.

El dúo dinámico de Vial: las mellizas Haro, la carta fuerte del equipo

UN VIAJE A JUJUY POR EL ASCENSO

Vial tiene en el lomo un tricampeonato. Producto de los juegos y el título conseguido, el club viajará a la capital de Jujuy este domingo con la ilusión de conseguir el ascenso. Esta institución es la única representante de la provincia en el certamen que se disputará del 8 al 13 de agosto.

"Nos vemos bien, el grupo que nos tocó es accesible. En este torneo quedamos en la puerta del ascenso y vamos como favoritas. El domingo (pasado) nos consagramos campeonas y vamos con ese envión anímico".