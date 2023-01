El drama del influencer que se tatuó Messi en la frente

Además de "Messi", el joven se grabó tres estrellas en su mejilla izquierda -por los títulos de Argentina en el 78', '86 y '22- y la palabra "D10S" en la otra a modo de homenaje a Diego Armando Maradona, el astro fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Un influencer colombiano se tatuó "Messi" en la frente

"No pensé decir esto tan pronto. Me sentía muy orgulloso los primeros días, pero me arrepiento. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad", remarcó sentado en un sillón y con música melódica de fondo.

Maicol Quiñonez -su verdadero nombre- explicó que todo se trató de un reto con sus amigos, pero que su vida cambió desde el día en que fue víctima del bullying y recibió las primeras amenazas. "Muchas personas me dijeron: ‘Te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo’. Estuve feliz los primeros días, pero a todas las personas les tengo que dar la razón hoy", deslizó.

"Quiero borrarme el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que quiero borrarlo. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal", sentenció.

Fuente: TyC Sport