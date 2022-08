El descargo de Della Motta tras ser sancionado en Paraná: "No lo comparto"

Facundo Della Motta se mostró cauto en redes sociales tras la sanción que le impidió quedarse con la 10ma fecha del Turismo Carretera. El piloto sanjuanino recibió un recargo de 5 segundos por "no hacer el trazado original al pasarse de largo en la parte final del circuito". Este fallo lo dejó afuera del podio, en séptimo lugar, heredando así el triunfo Leonel Pernía.

"Tenía la esperanza de, con mi argumento, discutir la sanción. No quise ganar tiempo en el sector. Lamentablemente los comisarios no opinan lo mismo. Respecto la decisión, pero no la comparto", se limitó a declarar el piloto de Dodge.