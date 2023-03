El básquet sanjuanino levanta el telón con una nueva fecha

En la máxima división, se dividirá en dos jornadas. Este jueves se disputarán los duelos entre Inca Huasi vs. Jáchal BC (21,30 hs), Ausonia vs. Universidad (22,00 hs.) y Barrio Aramburu (22,00 hs.). Se completará el segundo capítulo el viernes 17 de marzo cuando midan fuerzas Lanteri vs. Urquiza e Hispano vs. Estrella (ambos a las 22,00 hs.).

En la segunda categoría, arrancará el jueves 16 con el cotejo entre Macabi El Ceibo y Sanjuaninos Juniors (22,00 hs). El viernes 17 se verán las caras Del Bono vs La Gloria Sanjuanina (21,30 hs.) y Santo Domingo BC vs. Isca Yacú (22,00 hs.). El sábado 19 cierra la jornada con el partido entre Barrio Aramburu B vs. Urquiza B.

En Nivel 3, se completará la primera fecha el próximo domingo 19 de marzo con los siguientes encuentros: Centro Impulso (20,00 hs.), Estrella B vs. Del Bono B (20,30 hs.), Estrella B vs Del Bono (20,30 hs.), Sanjuanino Juniors B vs. Macabi El Ceibo (21,00 hs.) e Isca Yacú vs. Girona B (22,00 hs.).