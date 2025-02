El "atrevido" Julián Álvarez le picó un penal al Real Madrid y el Aleti igualó en uno el clásico

Tras una previa más que caliente con fuego cruzado por diversas polémicas arbitrales, el encuentro no tardó en tomar temperatura y el Colchonero se encontró con un disparo desde los doce pasos a su favor producto de un pisotón de Aurélien Tchouaméni sobre Samu Lino, una acción por la cual el árbitro precisó de la asistencia del VAR para sancionar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1888327475895357915&partner=&hide_thread=false UFFF GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ AL REAL MADRID EN EL SANTIAGO BERNABÉU.



La personalidad para picarla ahí, por favor. pic.twitter.com/ejU4dvbkNn — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 8, 2025

La acción fue más que discutida por parte del dueño de casa, que en la semana envió una brutal nota a la Real Federación Española de Fútbol por fallos en su contra en la caída con Real Espanyol. Lo cual despertó la solidaridad de Simeone para con los árbitros, tras numerosas amenazasluego de la derrota del Merengue y que solo crecieron tras la carta de la institución.

El ex River y Manchester City no dudó en asumir la responsabilidad: frente al arquero belga se decantó por picarla nada más y nada menos que un clásico y en la casa del máximo rival, una pícara decisión que rindió sus frutos ya que Courtois se lanzó a su izquierda y no pudo más que ver la pelota ingresar mientras caía al césped.

Este es el 17° gol para la Araña con la camiseta del Colchonero, reconfirmando su gran adaptación al elenco del Cholo Simeone al que se incorporó en el último mercado de pases, en una operación que osciló los 75 millones de euros, con 20 más en variables.

Tras la finalización del encuentro y consumarse la igualdad 1-1, el oriundo de Calchín detalló lo que corrió por su mente antes de su gran definición, confirmando que -aunque no lo parezca- estaba nervioso antes de rematar: "Un poco, no te voy a decir que no estaba un poco nervioso, es la verdad, pero estaba convencido. Lo tenía claro y sirvió para un gran gol para el equipo".

Fuente: TyC Sports