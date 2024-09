El argentino nace donde quiere: Gerónimo, el italiano que llegó con la pilcha de Messi a alentar a la Sub19

"Desde que soy chiquito soy hincha de Argentina. Jugué al hockey en Italia y mi primer entrenador fue Juan Manuel Garcés (el sanjuanino que dirige a la Sub19). Pero aliento a todos los equipos. Tengo la camiseta de Los Pumas, la de Messi y me falta la de hockey, que es muy difícil de conseguir", comentó Gerónimo a Tiempo de San Juan.

Habla bien español, dice ser bilingüe. Hasta cuenta que sus "viejos" son cordobeses, aunque desde hace muchos años ya están radicados en Italia. "Cuando me enteré que el Mundial se jugaba en mi ciudad no lo podía creer. Estaba chocho de la vida, así que hoy me vine con la camiseta de Messi. Digo que voy a ser argentino hasta que Messi se retire, ojalá que eso no pase nunca", agregó emocionado el tano argentinizado.