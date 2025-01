El 2025 arrancó con escándalo en el Barcelona: una figura podría irse libre a seis meses de fichar por 60 millones de euros

El FC Barcelona atraviesa un momento decisivo en el mercado de fichajes, con los delanteros Dani Olmo y Pau Víctor como protagonistas de una situación rocambolesca. Ambos jugadores han sido desinscritos del plantel por no cumplir con los requisitos de la normativa de control financiero exigidos por LaLiga antes de la fecha límite, la medianoche del 31 de diciembre. Sin embargo, el club catalán ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia bajo el argumento de “fuerza mayor”.

En medio, el ente rector de la competición emitió un contundente comunicado nocturno el 31 de diciembre, señalando que el club no había presentado “ninguna alternativa” que, bajo el cumplimiento de la normativa económica, le permitiera inscribir jugadores el 2 de enero o fechas posteriores.

La situación de Olmo se torna aún más particular debido al espacio y la importancia que ocupaba en el equipo. El delantero había sido inscrito temporalmente como sustituto del lesionado central Andreas Christensen, pero, tras su desinscripción, el defensa danés volvió a ser dado de alta. La maniobra administrativa no ha ayudado a despejar las dudas sobre el futuro de estos jugadores.

Fuentes cercanas al club, recogidas por el medio Mundo Deportivo, indicaron que el FC Barcelona confía en encontrar un “enésimo giro de guion” para resolver la situación, con una posible resolución antes del viernes 3 de enero. En el mismo sentido, no descartaron que el club pueda ofrecer una explicación pública antes de que el entrenador Hansi Flick comparezca en la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos de la Copa del Rey.

El optimismo también parece estar presente entre los propios jugadores. En una publicación de Año Nuevo, Dani Olmo dejó entrever su fe en el proyecto azulgrana. “It’s 2025 time” (“Es tiempo de 2025”), escribió el delantero acompañado de dos emoticonos con los colores del FC Barcelona. La publicación recibió mensajes de apoyo por parte de compañeros como Lamine Yamal, quien comentó: “Dani Olmo es culerrrrrr”, e Iñigo Martínez, que respondió con nueve emoticonos de relojes.

La situación financiera añade un nivel más de complejidad al caso. El reconocido medio Sport desglosó las consecuencias económicas negativas para el club si no logra regularizar la inscripción de Dani Olmo. En caso de quedar como agente libre, el futbolista podría reclamar la totalidad de su contrato con el Barcelona, que está vigente hasta 2030. Esto representaría un desembolso de 48 millones de euros.

Además, el Barcelona también debería hacer frente a los 55 millones que aún adeuda al RB Leipzig por el traspaso del jugador, un monto que no se extinguiría a pesar de su eventual salida. A ello se suma la pérdida que supondría no poder transferir a Olmo en el futuro, dado que su valor de mercado actual ronda los 60 millones de euros, de los cuales el club no percibiría beneficios si marchara gratuitamente.

Pese a los contratiempos, el Barcelona confía en que las transferencias internacionales relacionadas con la operación de los palcos VIP puedan concretarse próximamente, asegurando los fondos necesarios para acreditar la viabilidad financiera de la inscripción de los jugadores. Dicha operación, no obstante, llegaría fuera de los plazos fijados, por lo que requeriría de la aprobación tanto de la RFEF como de LaLiga.

Mientras se aguarda una resolución favorable, el FC Barcelona se encuentra en un periodo de alta incertidumbre y con resultados deportivos que no ayudan a transitarlo de la mejor manera. La pérdida de dos piezas clave, particularmente el campeón de la Eurocopa Dani Olmo, representaría un contratiempo deportivo y económico que el club está intentando resolver contrarreloj.