Dos sanjuaninas estarán en el Máster de Pádel

El Selectivo de Menores, competencia de carácter nacional, reúne a los mejores exponentes en Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con un calendario de seis fechas. Las chicas de San Juan, luego del debut en Río Cuarto, el subcampeonato en Córdoba y el campeonato logrado en esa misma provincia, lograron clasificar al Master final que se jugará en Buenos Aires, del 15 al 18 de agosto.