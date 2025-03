Dos futbolistas sanjuaninos, en el ojo de las inundaciones de Bahía Blanca: de los dramáticos días encerrados en medio del agua a la solidaridad

"Sentimos miedo cuando veíamos pasar heladeras, mercadería... Fue terrible lo que pasó". Leandro Espejo, el sanjuanino surgido de la cantera de Peñarol, no sale de su asombro. A una semana de la peor tragedia que sufrió Bahía Blanca en su historia, el sanjuanino revive aquellos días en su departamento, sin luz y sin agua, comiendo lo que había en su alacena . Si bien la creciente no lo alcanzó -vive en el 5to piso de un edificio ubicado en el centro de la ciudad-, vivió de cerca las inundaciones. De hecho su vehículo, que se encontraba en la cochera del complejo, estaba prácticamente bajo el agua. "La corriente te llevaba", cuenta.

El futbolista chimbero juega en Olimpo de Bahía Blanca desde junio de 2024. No está solo, porque lo acompaña Gastón Vega, ex San Martín, quien también se sumó a la institución el año pasado. Ambos estaban en plena pretemporada de cara al inicio del Torneo Federal A cuando ocurrió la catástrofe en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. "Nos quedamos sin luz ni agua durante seis días, pero nos las arreglamos. Cocinábamos lo que teníamos en la alacena y nos traían agua compañeros que sí tenían luz. Nos prestaron casas para quedarnos, porque no podíamos salir, no podíamos hacer nada", explica Espejo.