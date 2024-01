Diego, el ciclista de 52 años que se anima a la ruta sanjuanina y a las altas temperaturas

"Es la tercera vez que corro un Giro del Sol; antes ya lo había hecho también de grande. La verdad es que soy cabeza dura y no me le achico a nada pese a mi edad. Sé que es una competencia dura, por mis condiciones trato de ser lo más prolijo posible para poder dar lo mejor", comentó el protagonista a este medio.

Diego es empresario, dueño de una distribuidora de bebidas, y todo un aficionado del ciclismo. Arrancó apenas con 7 años y no se bajó nunca más de la bici. Dice que creció admirando a corredores como Ruarte y Jácamo.

WhatsApp Image 2024-01-12 at 16.04.13.jpeg

Diego en realidad corre para la Municipalidad de Godoy Cruz, pero en esta oportunidad se sumó al equipo de Imperio como parte de su preparación para la Vuelta a Mendoza, su gran objetivo. "Lo armamos para este tipo de carreras. Me gusta venir a San Juan por sus competencias, el ritmo y los ciclistas que tienen. También me gusta la afición; me siento muy cómo con estas carreras porque se adaptan a mi preparación".

El calor es duro, pero se soporta; forma parte de mi preparación y trato de dar lo mejor.

WhatsApp Image 2024-01-12 at 16.04.13 (1).jpeg

En la primera etapa, que recorrió Santa Lucía, la Difunta Correa y Pocito, Diego pudo culminar en el puesto 81°. En la segunda, espera dar mucho más. Además, no descarta sumarse a la competencia de siete etapas que reemplazará a la Vuelta a San Juan a fines de enero. "Voy a hablar con el mánager del equipo para ver si volvemos, si sirve para la preparación o haremos otras carreras", expresó.