Día histórico: Chiqui Tapia anunció la vuelta de los hinchas visitantes al fútbol argentino

El Chiqui Tapia anunció la vuelta de los visitantes al fútbol argentino

"Es el comienzo de mucho trabajo que hay hacia adelante para poder consolidar esta idea. Es un compromiso de todos, que también va a llevar jorndadas de capacitación para ir hacia el camino que la mayoría quiere, que es tener los dos públicos en el estadio", declaró luego.

"Creo que eva a marcar un antes y un después. La sociedad y el hincha de fútbol quiere. También va a llevar mucho compromiso, no solo de los dirigentes, sino que de todos, para que el fútbol vuelva a ser de la familia y puedan asistir los que históricamente lo hicieron en cualquier equipo", agregó.

"Esto es para la Liga Profesiona, por ahora. El fin de semana se llevará a cabo la primera prueba. Ya se hicieron muchos partidos, como Boca - Racing en cancha de Lanús. Es un día al cual esperábamos llegar, anunciarlo. Es el comienzo de la vuelta del público visitante en el fútbol argentino", completó.

Tapia, sobre la vuelta de visitantes a Ciudad de Buenos Aires

Sobre el regreso de los visitantes a la Ciudad de Buenos Aires, Tapia aseguró que "la semana que viene va a haber una reunión con los organismos de seguridad de Ciudad para empezar a charlar y veremos si está la predisposición para empezar a trabajar en el mismo sentido. Es un proyecto integrador, es importante para que la vuelta sea en las mejores condiciones. Ojalá que encaminemos para el mismo sentido y podamos empezar a trabajar la posibilidad para que vuelvan los visitantes en la Ciudad de Buenos Aires".

La postura de Boca y River por la vuelta de los visitantes

Por otro lado, hay resistencia de los clubes que tienen su estadio todo abonado a darle lugar a los simpatizantes rivales. Con Boca y River a la cabeza, nadie piensa en sacarles butacas a sus propios socios para ofrecerlas al visitante. “Es antipático y por eso no lo vamos a blanquear, pero darles tres mil entradas al visitante significa poner además dos pulmones para que no se mezclen con los locales, entonces lo que sacas son casi seis mil localidades. No está en nuestros planes”, admite un dirigente de uno de esos clubes a TyC Sports. Así planteadas las cosas, puede que no haya reciprocidad y entonces lo que ocurrirá es que algunos clubes recibirán por un tema de recaudación a la hinchada rival aunque después no puedan concurrir en el partido revancha.

FUENTE: TyC Sports