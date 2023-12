Deyi, la futbolista del ascenso que fundó un club con su familia

image.png

A Deyanira todos la conocen por Deyi. Tiene 29 años y es oriunda del Barrio Hualilan de Rawson. Familia grande de 5 hermanos y 8 sobrinos.

"A Juventud del Norte lo formamos con mi familia, mi vieja y sus 4 hermanos, acompañados de mi abuela que siempre nos apoya en todo. Nos unimos los cuatro hermanos y decidimos ir por todo. Mi abuela cedió su terreno paterno para que se pudiera hacer la cancha de futsal. Trabajaron mucho. Hicieron todo con esfuerzo de ellos. Les costó muchísimo por lo caro que es construir y hacer un playón, pero finalmente lo lograron", le contó a Tiempo.

"De de ellos aprendí a no rendirme nunca y volver a intentarlo"

image.png Familia futbolera y feliz acompañando a Deyi

"El predio lleva el nombre de mi bisabuelo José Roberto Robledo. Este año decidieron meter inferiores y ahí entre más en compromiso con ellos; los empecé a acompañar más en esta locura siendo la DT. Algo totalmente nuevo para mí, pero es algo que tenía muchas ganas de hacer", aseguró la futbolista y entrenadora.

El Club Atlético Juventud del Norte no sólo cuenta con futsal, sino que también se abrió con handball y la escuela de ciclismo, el deporte fuerte y cuna en San Juan

image.png En plena construcción del playón en Chimbas

Con el poco tiempo que pudo estar al frente de las categorías formativas del club, consiguió sus primeros títulos como DT en la Sub 13 y Sub 15 masculina: "Siempre les digo que prefiero mil veces que estén dos o tres horas en el club, que en la calle. Enseñarle lo que yo aprendí a lo largo de la vida jugado al fútbol, que no es sólo patear una pelota, ganar o hacer goles, sino que te llevas mucho más que eso".

image.png Las categorías formativas del Club Atlético Juventud del Norte

La futbolista trabaja en el rubro gastronómico por la mañana y la tarde se la dedica a lo deportivo, con el entrenamiento en sus dos clubes y enseñándole a los chicos.

Después de una gran campaña, Deyi pudo ascender a la máxima categoría del futsal con el club que su familia fundó. Ese que te acobija a la primera y tiene mucho sentido de pertenencia por los suyos y por cada cosa que le costó conseguir. Después de un laburo inmenso, el esfuerzo empieza a mostrar sus frutos.

"Hace dos años decidieron meterse a la Liga y este, gracias a mis compañeras que me acompañaron en esta locura de jugar nuevamente en la B, ascendimos a Primera. Lo disfruto y lo cambio por mucho de mis títulos. Jamás pensé que mi familia, mi mayor orgullo, quienes siempre me apoyaron, se pusieran la camiseta que yo siempre defendí. Lloraron, disfrutaron y saltaron de alegría al enterarse de que conseguimos el ascenso. Mi grupo de familia explotaba. Todos mandaban audios llorando y dándome las gracias por darle la alegría de ser de Primera. Era el sueño de mi familia y el mío también", aseguró la campeona y recientemente ascendida con el club de Chimbas.

image.png Juventud del Norte marca su propia historia con el ascenso a Primera

Una carrera impecable dentro del fútbol y casi nunca quedándose afuera de las instancias finales. "Puedo decir que de toda mi carrera y en 18 años, nunca estuve viendo una semifinal de afuera. Fui afortunada de jugar en los clubes que jugué, porque me dieron la posibilidad de siempre estar entre los 4 mejores de la provincia".

Deyi compartió cancha con chicas que ya colgaron los botines e incluso se dio el gustito de jugar Mendoza y en la Selección Sanjuanina. Ahora, con presencia absoluta en el club Aramburu, puede decir muchas cosas, es que con el Verde de Rivadavia sintió una conexión especial y vive el día a día en familia; es decir... con sus amigas, las de siempre y las mismas de futsal.

"En el club no solo crecí futbolísticamente, sino también donde me enseñaron que el fútbol era mucho más que un juego colectivo. Me dieron refugio, paz y mucho compañerismo. Creo que el clic en mi vida y carrera la empecé a vivir ahí. Fernando Flores (DT) me enseñó lo que yo todavía con los años que llevaba jugando al fútbol no sabía. Con decir que pasé de ser una central indiscutida de más de 15 años a ser una 9 goleadora".

"Un montón de veces le dije que estaba loco, pero dicen que los locos tienen razón"

"En el barrio pasé muchos momentos duros y difíciles, dónde nos tocó perder una compañera (Jazmín Videla). Pero también estuvieron los felices, como cuando conseguimos la Córdoba Cup: siendo finalistas por 3 años consecutivos, Sub campeonatos, tercer puesto, campeonato futsal apertura, clausura y ascenso. Aprendí que después de haberlo ganado todo, perder no estaba tan mal. Que una derrota era sinónimo de lo voy a volver a intentar. De pasar a ya no tener ganas de jugar al fútbol a dejarlo todo por el equipo...".