Detrás de escena: lo que no vio entre Lionel Messi y el "bobo" después del "anda pallá"

Luego de charlar con varios jugadores de la "Albiceleste", Wout Weghorst se decidió a ingresar, pero antes habló a la distancia con el mejor del mundo y este último no lo perdonó. Claro que, su manera de contestarle no pasó para nada desapercibido. El resto de la historia es conocida, ya que el elenco comandado por Lionel Scaloni no sólo pasó de fase, sino que luego eliminó a Croacia en semifinales y se consagró contra Francia.

Cabe destacar, que el propio atacante oriundo de Países Bajos habló tiempo después de esa situación y sostuvo: "Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue muy claro... Al menos ahora se aprendió mi nombre. Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho siempre y lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso, pero lo respeto mucho”,

Gastón Edul reveló el trasfondo del "¿qué mirás bobo?" de Messi

Precisamente el joven comunicador fue el que filtró, en un video propio, el trasfondo de esa polémica situación, con las discusiones y las peleas picantes detrás de las cámaras que provocaron que el crack de PSG explotara al aire. El cronista que cubre la actualidad de "La Scaloneta" para el canal de cable de deportes reveló lo que no se vio de uno de los momentos más icónicos de la Copa del Mundo en la era moderna.

En el breve video publicado por TyC Sports, Gastón Edul detalló: "En el momento no me di cuenta de la relevancia de la frase porque pasa todo muy rápido, pero si me había impactado ver a Leo tan enojado". "En realidad antes de la nota, porque teníamos las cámaras en la zona del vestuario, se estaban puteando entre los jugadores de Argentina y Países Bajos todos, no solamente Leo", amplió al respecto.