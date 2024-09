Después de París, Agustín Bugallo se enchufa en el Súper 8

Los equipos participantes del Súper 8 2024 son: Mitre (del sanjuanino Agustín Bugallo), Banco Provincia, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, San Martín, Jockey Rosario, Universitario de Rosario, Vistalba A y Jockey Club, en masculino; Santa Bárbara, San Fernando, Lomas, Italiano, Monte Hermoso, Universitario de Córdoba, Popeye Béisbol Club y Duendes A, en femenino.

El hockista olímpico competirá junto a su habitué equipo, el Mitre Hockey de Buenos Aires. El elenco Azul clasificó al torneo en calidad de campeón del Torneo Metropolitano 2023

En la primera ronda, Mitre integrará el Grupo B. El debut será el jueves 26/09 vs. San Martín, a las 16hs. Los dos partidos restantes serán el viernes 27/09, vs. Jockey Rosario, a las 11.30hs, y vs. Vistalba, a las 20hs. En el Grupo A estarán Banco Provincia, GEBA, Jockey Club y Universitario. Los dos primeros de ambas zonas clasificarán a semifinales por el título. Los elencos que defenderá la corona son Santa Bárbara, entre las damas, y Banco Provincia, en varones.