Despierto y comunicándose a hoja y lápiz: la evolución de Blas, la fuerza de su familia y la noche del accidente

En terapia intermedia y preguntando por Hanna, su pequeña hija de 2 años y medio. Consciente, viendo a los suyos y comunicándose a hoja y lápiz, así pasa los días Blas (25), el capitán de Alianza, tras el violento accidente que sufrió con su moto la madrugada del domingo pasado en el interior del barrio Aramburu. "Los médicos dicen que es un milagro", expresó Marisol (22), su novia en charla a Tiempo de San Juan . Hace poquitos días despertó, reconoció a los suyos y se emocionó. "Quería expresarse, pero ahora solo me dice '¿Cuándo nos vamos?'. Sin recuerdos de esa noche y la noticia impactante a sus cercanos.

"Me enteré del accidente a los 40 minutos, porque siempre le calculo del tiempo que demora de mi casa a la de sus papás. Le empecé a llamar y no me atendía, lo mismo su papá, hasta que en un momento contestó una oficial preguntando si éramos familiares de Diaz, que él había tenido un accidente y que loe estaban trasladando al hospital", recordó la esposa del jugador y mamá de Hanna.

Con el correr de los días, el nerviosismo y la preocupación pasó para la familia de Blas cuando los médicos fueron informando sobre su estado de salud, el paso de cada evolución y sobre el milagro: "Lo pasaron a terapia intermedia, va evolucionando bien. El jueves despertó, está consciente y se comunica porque nos escribe. Tiene un cuaderno donde nos expresa todo", señaló.

"El día que estaba despertando le agarré le mano y y empezó a reaccionar. Ahora se expresa al escribir, mueve sus manos, brazos, todo. Va evolucionando"

Si bien cuando despertó, lo hizo medio confuso, lo primero que hizo fue preguntar por su hijita: "A los enfermeros les cuenta que tiene una nena que si la puede ver, si la pueden hacer pasar un ratito. Me pregunta qué hace, ve fotos y se queda tranquilo".

Blas no solo era capitán y jugador de Alianza, si no que también se desempeñaba como trabajador en una empresa de plásticos. De acuerdo a lo que contó su novia, el mediocampista pasaba del laburo al club y viceversa todos los días. Es uno de los pilares del equipo Lechuzo y desde que tiene memoria, su vida también está dentro de la cancha. En las últimas horas, a través de sus familiares y de Tiempo de San Juan, le hizo llegar un mensaje a todos sus compañeros e hinchas del club: " Gracias pueblo lechuzo x todo el apoyo de todos. Los quiero mucho, pronto estaremos todos juntos", había escrito el jugador.

WhatsApp Image 2022-09-25 at 21.53.07.jpeg

Lo de Díaz fue realmente un milagro, así le confirmaron los médicos a la familia del mediocampista: "No pueden creer el golpe que tuvo y el avance que está teniendo. Es la fuerza y las ganas que puso. Hay mucha gente que estuvo y está orando por él. Blas es muy creyente y me dice que todos los días reza", cerró Marisol, la esposa del joven futbolista.

El capitán evoluciona favorablemente y su familia agradece el apoyo de todos los que están y estuvieron pendientes de su salud. En la fecha anterior, Alianza aplaudió a la familia que se encontraba en la tribuna y mostraron la camiseta con la número 5 que estaba en la tribuna. De esa forma, el plantel le envió fuerza y espera por su vuelta.