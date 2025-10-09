jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tristeza infinita

Despiden en La Bombonera a Miguel Ángel Russo: llegó el plantel y hay enorme fila para el último adiós

El histórico entrenador tendrá su último adiós en el hall central de La Bombonera, desde las 10 hasta las 22, y luego continuará el viernes por unas horas. Los fanáticos del Xeneize y el público en general podrán acercarse para honrar a la leyenda del fútbol argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
G20ky_EXoAEAndM
la-bombonera_862x485

Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a sus 69 años rodeado de familiares y seres queridos en su hogar, será velado este jueves 9 de octubre en La Bombonera, recinto en el que dejó una huella y un legado eterno como entrenador de Boca.

Lee además
lautaro fernandez, el sanjuanino que representara a la argentina en goalball en los juegos parapanamericanos junior video
ALMATEUR

Lautaro Fernández, el sanjuanino que representará a la Argentina en goalball en los Juegos Parapanamericanos Junior
bicicross: 40 pilotos sanjuaninos competiran en la rioja
Polideportivo

Bicicross: 40 pilotos sanjuaninos competirán en La Rioja

Entre las 10 y las 22, tanto los fanáticos del Xeneize como el público en general podrán acercarse a Brandsen 805 (Hall Central) para darle el último adiós a una de las grandes leyendas -y personas más queridas- del fútbol argentino. Ya hay gente haciendo fila para ingresar. Además, el velatorio continuará el viernes en un breve lapso, entre las 10 y las 12.

El club, que comunicó la noticia de la muerte de su entrenador con un emotivo mensaje que conmovió a todos, rápidamente también informó el cese de todas las actividades deportivas y culturales y se puso a entera disposición de la familia de Russo.

Quienes se acerquen a Brandsen 805 este jueves para el velorio, ya sea hinchas de Boca, allegados o sencillamente quienes quieran honrar y acercar sus ofrendas al DT, tendrán prohibido "tomar fotos o filmar en el lugar para respetar la intimidad de su familia". El mundo del fútbol le da el último adiós a Russo, una gloria que se ganó el respeto eterno.

El comunicado de Boca sobre el velatorio de Russo

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805.

El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.

Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.

Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor".

Fuente: TyCSports

Temas
Seguí leyendo

Mano a mano con Rossi: el día que giró en El Zonda siendo un niño, su rico historial en el circuito y el sector de la pista más "desafiante"

El último deseo de Miguel Ángel Russo que conmovió a todo Boca

Después de seis años, Fabián Flaque vuelve al automovilismo grande: será el representante sanjuanino en el TC2000

Estos son los horarios para el regreso del TC 2000 y Zonal Cuyano a "El Zonda"

El dolor de los técnicos sanjuaninos por el fallecimiento de Russo: "Murió de pie"

El homenaje de la Selección para Russo, el mensaje de Chiqui Tapia y el partido de reserva suspendido

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el 'Pulpo' González: así fue el último paso de 'Miguelo' por San Juan

Murió Miguel Ángel Russo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el ultimo deseo de miguel angel russo que conmovio a todo boca
Emotivo

El último deseo de Miguel Ángel Russo que conmovió a todo Boca

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo agredían con piedras
Investigación

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo "agredían con piedras"

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cómo será este año la elección de la Reina de las Personas Mayores en San Juan.
Gran Festejo

La elección de la Reina de las Personas Mayores 2025 se vivirá en el Aldo Cantoni con música en vivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo será el simulacro que se realizará el próximo lunes en todas las escuelas de San Juan.
En detalle

Cuándo y cómo será el inédito simulacro de sismo que se vivirá en simultáneo en las 1.249 escuelas de San Juan

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520
Mercado cambiario

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

El zorro rescatado tras el incendio en La Rinconada, en Pocito, y que fue captado en un video en medio del desastre, se recupera favorablamente.
Buena noticia

Sobreviviente del fuego: el zorrito rescatado en Pocito se recupera y creen que no tendrá secuelas

Pista y judo, claves turísticas: Calingasta lidera las reservas mientras el Gran San Juan se prepara para recibir miles de visitantes
Finde largo

Pista y judo, claves turísticas: Calingasta lidera las reservas mientras el Gran San Juan se prepara para recibir miles de visitantes