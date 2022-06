Desde las alturas: así luce la impresionante pista olímpica de skate ubicada en Pocito

E,l nuevo skatepark desde el aire

Una de las pistas será utilizada por los deportistas para la especialidad "street". Como su nombre lo dice, la modalidad hace referencia a la calle, por lo que se desarrolla en un recorrido que simula el paisaje urbano: escaleras, barandas, cordones, bancos de plazas, paredes y elevaciones. Mientras que la otra pista es para la modalidad "park", una especia de piscina enorme u olla, donde los atletas tendrán que hacer trucos en el aire, giros y rotaciones.

Cabe destacar que calculan la participación de 15 países en skateboarding y por cada nación unos 10 deportistas: 5 mujeres y 5 varones. Argentina, por ser anfitriona, duplicará el número de participantes.

Más del Open Sudamericano

Los participantes del Open San Juan podrán competir en dos categorías, amateur y profesionales. Esta última será en la modalidad Street, park o Street-Park, y contará con dos premios importantes: dinero en efectivo ($1.000.000 a repartir) y clasificación para los Juegos Sudamericanos de Deportes Sobre Ruedas.

Por otro lado, los amateur podrán participar en diferentes categorías como: Kids – Sub 10, Sub 14, Sub 18, Superiores +18, Master +35, Grand Master +40 y Legend +45. En esta ocasión los premios serán productos de marcas que auspiciarán el evento.

Cronograma Open San Juan Sudamericano de Skateboarding

Viernes 3 de junio

17HS Prueba de pista

Sábado 4 de junio

PARK

10:00 Apertura de acreditaciones

12:00 Cierre de acreditaciones

13:00 Categoría sub-10

14:00 Categoría sub-14

15:00 Mayores de 18 años

17:00 Prueba de pista (Street)

18:30 Cat. Master, Cat. Grand Master y Legend

19:00 Cat. Profesional

20:00 Premiaciones Park

Domingo 5 de junio

STREET

10:00 Apertura de acreditaciones

12:00 Cierre de acreditaciones

13:00 Categoría sub-10

13:30 Categoría sub-14

14:00 Categoría sub-18

15:00 Categoría mayores de 18 años

18:30 Cat. Master, Cat. Grand Master y Legend

19:00 Cat. Profesional

20:00 Premiaciones Street

Vías de acceso al skatepark

El ingreso al predio tendrá un costo de $300, la misma tendrá validez para disfrutar de Patín de Velocidad y Skateboarding/Roller Freestyle. La entrada será únicamente por la Ruta Nacional N° 40, lateral este y calle 7 en Pocito, donde efectivos de seguridad ubicarán a quienes concurran. A disposición del público hay tribunas y puestos gastronómicos, con comidas típicas y bebidas.