Desayuno light, pedaleada por los diques y cumpliendo los sueños de los peques sanjuaninos

El lugar que visita después de despertar es el comedor, donde los chefs le preparan un desayuno especial y súper light. El mismo contiene una amplia variedad de frutas, yogures y granola. Le gustan las tostadas con mermeladas y en su primera comida, hay poco consumo de huevos y fiambres –si lo hace, es sólo queso-. En el almuerzo y la cena, el menú es variado: carnes, ensaladas, pescado, pastas blancas y con tuco. Siempre, en porciones reducidas.

c97aad5a-a37e-49af-815e-a0a3a58f5949.jpg

Terminado el desayuno, Remco se alista para la salida matutina: casco blanco, maillot arcoíris, lentes, caramañolas y demás elementos. Pero no va solo, lo acompaña el campeón europeo Fabio Jakobsen, Michael Morkov, Jan Hirt, Yves Lampaert y Pieter Serry. Con el cielo nublado y un policía en moto “custodiándolos”, el joven de 22 años emprende uno de los últimos entrenamientos previo a la Vuelta a San Juan, competencia que ya supo ganar en 2020 y ahora buscará defender.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1615718947797581826 UNA MAÑANA DE REMCO EVENEPOEL EN SAN JUAN

Los ciclistas, con Remco moviéndose de un costado a otro y encabezando el grupo, salen por calle Ignacio de la Roza hacia los diques sanjuaninos. En el camino varios aficionados se suman al reducido pelotón del Soudal Quick Step y siguen su ritmo. No es fácil. Juan Ignacio, un chico de 15 años que practica ciclismo por hobby, se filtra entre los profesionales y hasta sube el paredón del Dique de Ullum con ellos, sí, con Remco, su máximo ídolo. Sin embargo, al poco andar las piernas le piden un respiro. “Es muy difícil seguir el ritmo de ellos, Remco va muy fuerte. Igual fue una alegría enorme seguirlo por algunos kilómetros”, expresa emocionado el pibe.

9bee8a0b-78b1-4e23-a7a4-d1a5e091deaf.jpg

El recorrido de la estrella de la Vuelta a San Juan incluye el Dique de Ullum y Punta Negra, para luego regresar por Rivadavia hasta el hotel de calle Ignacio de la Roza. Fueron casi dos horas de entrenamiento en el que el pedalero belga se detuvo apenas un momento en Villa Ibañez para hidratarse. Siempre concentrado, charlando con algún compañero, pero sonriente y predispuesto para una foto con los fanáticos antes y después del entrenamiento.

Tarmac SL7, la impresionante bicicleta de Remco Evenepoel

Es la bicicleta que usa para entrenar y la que lo acompañará en las siete etapas de la 39° Vuelta a San Juan. Se trata de un rodado con una base perlada totalmente blanca. En la parte trasera del tubo del asiento tiene las rayas del arco iris (en referencia a la medalla de oro lograda en el campeonato de ruta 2022, disputado en Australia. La bicicleta también tiene las calcomanías de los sponsors, con una particular de color plateado que menciona la frase “Legends are built not born (Las leyendas se construyen, no nacen”.

98536bf9-1379-4327-b465-1abd756c34d0.jpg

La Specialized S-Works Tarmac SL7 de Remco Evenepoel es parecida a la que utilizó para triunfar en los Campeonatos mundiales y la Vuelta, salvo por un trabajo de pintura diferente.