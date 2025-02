¡Desamparados, su amor para toda la vida!: la historia del 'Sanjua', el hincha puntano que heredó los colores por su madre

Después de hacer kilómetros y kilómetros en la ruta, llegó a Pergamino para el duelo más importante que mantiene envuelto en ilusión a todos los hinchas Puyutanos: "Acá estamos, hemos venido por el ascenso, la Difuntita nos va a ayudar y se nos va a dar".

Claudio contó cómo nació el amor por el club: "Tenés la Basílica de Desamparados, que cuando pasas por la puerta es hermoso, más los colores que son divinos, no se compara".

¿Cómo es seguir a Desamparados a distancia? "Es complicado, pero se sigue por internet y las páginas. Cuando tengo la oportunidad de viajar como tengo ahora, me vengo con mi familia. Desamparados es religión, es un sentimiento muy grande. Desamparados después de la Difunta es alfo divino para mí. Es una pasión muy linda, no te puedo explicar lo que significa. Me emociona mucho hablar Sportivo y más en la situación que estamos, nosotros no deberíamos estar ahí.

Desde que me fui de San Juan, pasar por la Libertador y ver los colores ahí me emociona, Desamparados es algo divino