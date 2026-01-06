martes 6 de enero 2026

Fue apartado

Denunciaron a un histórico del ascenso por un posible caso de corrupción de menores

El entrenador fue apartado de su cargo luego de una denuncia presentada por la madre de un menor de 16 años. "Estamos muy shockeados", dijo el presidente de la institución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hernán Rosell, ahora ex entrenador de Liniers de Bahía Blanca, fue denunciado en las últimas horas por un posible caso de corrupción de menores. La denuncia fue presentada por la madre de un juvenil de 16 años, quien habría encontrado un mensaje de WhatsApp en el teléfono de su hijo, procedente del número de Rosell. Tras la denuncia, el DT fue apartado de su cargo.

"Es una locura, estamos muy shockeados", aseguró Pedro Peñalva, presidente de la institución donde se formó Lautaro Martínez. Al tomar conocimiento de la grave acusación, además de despedir al entrenador, el club puso una abogada a disposición de la familia del menor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CALiniers/status/2008251733806567664?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008251733806567664%7Ctwgr%5E433c38653fe66d5f144b1b6d0124d03232f5218c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Finformacion-general%2Fdetuvieron-dt-liniers-bahia-blanca-acusado-posible-caso-corrupcion-menores_0_JIQdBRsV6t.html&partner=&hide_thread=false

La denuncia penal fue presentada en la comisaría de La Mujer y la Familia de Punta Alta. Tal como detallaron medios locales, en la denuncia consta que la mujer habría encontrado "de casualidad" un mensaje de Rosell en el teléfono de su hijo. En el mismo, el DT le habría pedido fotos y videos de carácter íntimo al menor, a cambio de dinero. Dicho pedido se habría realizado por primera vez hace tres meses y se habría repetido este fin de semana.

Desde la institución bahiense aseguraron que el menor se encontraba en el club desde hace poco más de un año. "No podemos entender lo que pasó, pero creemos que actuamos rápido para preservar al chico", remarcó Peñalva, y agregó: "Cuando vienen por primera vez al club, tenemos como política querer conocer a las familias, especialmente cuando son ajenos a Bahía Blanca, por posibles asistencias o becas. Tengo relación con los padres de este chico y es una familia excelente".

Por otro lado, tal como informó Peñalva, tomó conocimiento de la situación el pasado sábado a las 20 y, luego de sugerirle a la familia que hiciera la denuncia, decidió, junto al resto de la Comisión Directiva, separarlo del club. El presidente aseguró que Rosell, quien había asumido como DT en enero del 2024, dio su versión de los hechos, pero afirmó que "queda en lo privado y se tendrá que hacer cargo ante la Justicia".

Fuente: Olé

