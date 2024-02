Del barrio Malimán al Tiburón de Mar del Plata: el Peque Ivaceta llegó al fútbol grande

Sin título.jpg Matías Ivaceta en su llegada a Mar del Plata

Matías creció en el barrio Maliman de Rawson y entre tantos picaditos, hubo uno que lo apuntó con la varita mágica. El Peque recordó que el primero que confió fue alguien que en ese momento vio como un 'señor': "Se llamaba Matías Núñez, él era uno de los que siempre me veía jugar y un día me dijo, 'vos no tenés que jugar más en la calle' y me llevó a Unión". Después de ese cruce de palabras, la carrera del Peque comenzó a escribirse sola.