Dejó de estudiar para criar a sus hermanos, trabajó en la cosecha y hoy la vida lo premió: la historia de 'Fino', el recolector y caudillo de Marquesado

Todos lo conoces como 'El Fino' . Juega al fútbol desde que era un niño y su historia con el Far West es muy particular. "No hice escuelita, empecé directamente en Marquesado a los 14 y en ese mismo año debuté en Primera". El jugador reveló a Tiempo de San Juan que en esa época de inferiores, era muy cuestionado por su físico, 'era muy flaco' : "Tenían miedo de que me quebraran" . Sin embargo, a pesar de los obstáculos, pudo seguir en busca de sus sueños.

Sin título.jpg

El jugador nacido en la Villa Lerga fue resiliente a lo largo de su vida. La pérdida de sus padres lo marcaron y tuvo que tomar un rol importante en su casa, una de ellas, cambiar la escuela por un trabajo. "Tenía 19 años cuando me hice cargo de mis 6 hermanos".

"Con la pérdida de mis padres, no nos quedó otra que tirar todos para adelante. Yo estaba estudiando y tuve que dejar de hacerlo para salir a trabajar. En ese tiempo lo hice en la Terminal, hacía la limpieza. Con mis hermanos también salíamos a cosechar. Creo que Dios nos pone pruebas en el camino, y pudimos", aseguró 'Fino', el referente e ídolo de Marquesado.

image.png

Balmaceda pasó por varios clubes sanjuaninos e incluso jugó la B Nacional con San Martín de Mendoza. Su andar por varias instituciones y el haber vestido tantos colores, nunca le quitaron su pasión por Marquesado. Es su casa. Su amor. Y en sus 44 años pudo conquistar por primera vez un título en la Liga Sanjuanina. Orgullo y la sensación de haber cumplido.

"Haber salido campeón con Marquesado casi en el final de mi carrera es el mejor regalo. He luchado tanto y que hoy se de con mi club, es muy lindo". Con la estrella en el pecho, 'Fino' se anima a más y dice: "Mientras me den las piernas, yo voy a seguir".

image.png

El jugador del Tricolor tiene sus días cargados, ya que además de los entrenamientos trabaja como recolector por las mañana y al salir, hace changas de electricista.

"Trabajo en todo lo que es el levante. Hago el cuadrado de calle Santa María de Oro hasta Calibar, después Coll y Libertador. Yo me encargo del levante de todo lo que es hojas, ramas... Lo hago todos los días de mañana. Cuando salgo agarro algunas changas. No soy matriculado porque no he podido estudiar, pero se de todo lo referido a la electricidad. Todo sirve para llevar a la casa", cerró Fino, el campeón y papá de 7.

image.png

image.png